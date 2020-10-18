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بين الناس

فين الحصص.. أهالي مشتول السوق يستغيثون بعد غلق 7 مخابز

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:54 ص
أهالي مشتول السوق
أهالي مشتول السوق يستغيثون بعد غلق 7 مخابز
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محمد الطحاوي
تسود حالة من الغضب بين أهالي بندر مشتول السوق وخاصة عقب إغلاق 7 مخابز بلدية لوجود مخالفات بها. 

وناشد الأهالي فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات بنزول سيارات الخبز وتغطية احتياجاتهم من الخبز.

واستكمل الأهالي استغاثتهم التي اطلقوها عبر موقع صدي البلد ان إدارة التموين بمشتول قامت بغلق 3 مخابز منذ أيام وامس تم غلق 4 مخابز اخري لوجود مخالفات بها.

واختتم الأهالي حديثهم مؤكدين انه ليس لهم ذنب في موضوع غلق المخابز ولكن ما يهمهم هو الحصول علي رغيف خبز نظيف ولذا يجب علي المحافظة توفير سيارات بيع الخبز او إعادة فتح المخابز مرة أخري.
فين الحصص.. أهالي مشتول السوق يستغيثون بعد غلق 7 مخابز
فين الحصص.. أهالي مشتول السوق يستغيثون بعد غلق 7 مخابز
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