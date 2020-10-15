استجابات فورية.. مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين بمحال إقامتهم

قام قطاع الأحوال المدنية بتلبية احتياجات (4) حالات إنسانية من (كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الصحية الحرجة) وتقديم المساعدة لهم فى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم .





حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بمحال إقامتهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.