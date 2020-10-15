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حوادث

استجابات فورية.. مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين بمحال إقامتهم

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:15 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
قام قطاع الأحوال المدنية بتلبية احتياجات (4) حالات إنسانية من (كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الصحية الحرجة) وتقديم المساعدة لهم فى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم .

حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بمحال إقامتهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم .
   
 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.
 
وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى .
استجابات فورية.. مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين بمحال إقامتهم
استجابات فورية.. مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين بمحال إقامتهم
استجابات فورية.. مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين بمحال إقامتهم
استجابات فورية.. مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين بمحال إقامتهم
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