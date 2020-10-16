آية وأسماء صديقتا طفولة فرقتهما الغربة وجمعتهما الموهبة ..قصة مؤثرة

آية وأسماء صديقتين منذ الطفولة التحقتا بالتعليم الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي وسافرت آية مع والديها إلى المملكة العربية السعودية نظرا لعمل والدها وانقطعت اتصل آية بـ أسماء حتى أن عادت لتكمل تعليمها بجامعة أسيوط والتحقت آية بكلية الهندسة بينما التحقت أسماء بكلية تربية طفولة وقررا أن يعوضا فترة ابتعادهما والتي استمرت لـ 5 سنوات بأن يجمعهما موهبة واحدة لتكون مسار حياتهما بعد تخرجهما وكانت موهبتهما الأولى من نوعها في أسيوط الرسم على الخشب بالمسامير والخيوط مستخدمين الأدوات الهندسية .





قالت آية عبد الجواد طالبة بقسم تصميم داخلي بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة أسيوط بدأت في أعمال الخيوط منذ أن كنت في الصف الأول الثانوي كنت بشتغل مفارش وملابس شتوية منها الجوارب وغيرها من القطه الشتوية وبحب هذه الموهبة خاصة وان دراستي في الهندسة ولكن بحب شغل الخيوط جدا وبدأت في تطوير نفسي خاصة في فترة الأجازات وبدأت في عمل لوحات فنية معبرة بالمسامير والخيوط وكانت أول لوحة ليه منذ 3 أشهر وهي عبارة عن رسم بالخيوط لنجم البحر.





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وأضافت آية قائلة : نستخدم في اللوحات خشب نوعه Mdf والخيوط والمسامير بنقوم بتقطيع الخشب حسب حجم اللوحة ودهانها لوح الخشب أولا قبل البدء في عمل الشكل المطلوب بعد ذلك نبدأ في تثبيت المسامير بشكل فني هندسي باستخدام الأدوات الهندسية المسطرة والمثلث وغيرها من أدوات الهندسة حتى تخرج اللوحة بشكل فني هندسي جمالي وبعد الانتهاء من تثبيت المسامير بنقوم بلف الخيوط وتستغرق اللوحة نحو 3 أيام خاصة في تثبيت المسامير تأخذ اللوحة 240 مسمار يتم تثبيتها بمسافات متساوية جدا نقوم بالعمل نحو 8 ساعات يوميا في اللوحة حتى تخرج في مظهرها الأخير .





واستكملت: خلال عمل اللوحة نقوم بربط الهندسة بالعمل الفني في اللوحة خاصة وان دراستي في الهندسة وموهبتي في رسم الخيوط وخطتي المقبلة رسم صورة بالخيوط للفنانة فيروز لأنني أحبها جدا وأتمنى أن أشارك في معارض فنية بهذه اللوحات .





وعن دعم أسرتها قالت آية : ابني كان يساعدني في تقطيع الخشب ودهانه ودعمني بشكل كبير حتى أن انمي موهبتي ووالدتي شجعتني لعمل جروب على الفيس بوك نشر موهبتي وأقاربي وأصحابي وجدت منهم دعم بشراء لوحات مني تشجيعا لي لاستكمال طريقي وتنمية موهبتي .





وأضافت : أسماء صحبتي منذ أن كنا في الابتدائية وفرقنا الغربة وعندما عدت تواصلنا رغم أن ندرس في كليات مختلفة ولكن تجمعنا في عمل هذا اللوحات أنا وهي لتعود صداقتنا .





وقالت أسماء جمال طالبة بالفرقة الثالثة بكلية تربية طفولة بجامعة أسيوط أن صحبة آية منذ أن كنا في الابتدائية وسافرت آية مع والديها إلى السعودية واحنا في ثالثة أعدادي وانقطعت بيننا كل الاتصالات حتى أن عادت لتكمل دراستها في الجامعة والتحقت بكلية الهندسة بجامعة أسيوط وأنا التحقت بكلية تربية طفولة وعادت علاقتنا مثل الأول ولم نشعر بالبعد 5 سنوات عن بعض ولكن بسبب دراستنا كانت مقابلتنا قليلة ولكن بعد جائحة كورونا شعرنا بالملل والتقينا وقررنا أن نعمل جروب وتعلمني عمل الرسم بالخيوط خاصة وان والدتي بتعمل تريكوه في المنزل وبالفعل عملنا الجروب ونشرنا عليه لوحات الرسم بالخيوط والمسامير وأصبحت أقوم بالمشاركة مع آية في رسم اللوحات بالخيوط والمسامير .





وأضافت: أتمنى أن فكرتنا تكبر ونعمل مشروع منها في المستقبل خاصة وإنها فكرة جديدة من نوعها في أسيوط ونسعى للتطوير بشكل مستمر