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محافظات

رئيس سفاجا تبحث 25 شكوي وطلبا في لقاءاتها بالمواطنين

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

 بحثت السيدة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، 25 شكوى وطلبا للمواطنين، خلال لقاءات متفرقة تم عقدها بديوان الوحدة المحلية، ، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين.

 

وناقشت "رئيس المدينة" في حضور مدير الادارة القانونية ومسئولى الإدارة الهندسية، عددًا من هذه الشكاوي، وأعطت تعليمات فورية أثناء اللقاء بالخروج لمعاينة بعض الحالات والبت فيها، وتمت إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص.

 

وتواصلت "المغربي" مع مدير سنترال سفاجا لبحث إمكانية سرعة مد خطوط التليفونات للمناطق والأحياء المحرومه منها، حتى يتسنى للمواطنين توصيل خطوط الإنترنت الذي أصبح ضرورة ملحة في ظل نظام التعليم الحديث وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

 

 

وكلفت "رئيس المدينة"، الإدارات المختصة بعمل معاينة للأسر والحالات التي تحتاج إلى مساعدات مادية وصحية لسرعة تقديم الدعم لهم.

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