النهائى اهلى وزمالك ... ساسي يغادر إلي المغرب للانضمام لبعثة الفريق | شاهد

اعلن الاعلامى خالد الغندور عن سلبية مسحة لاعب الزمالك التونسى فرجانى ساسى ومغادرة اللاعب إلي المغرب .
ونشر خالد الغندور تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " وكتب : سلبية مسحة لاعب الزمالك تونسي فرجاني ساسي واللاعب يغادر إلي المغرب للانضمام لبعثة الفريق إستعدادا لمباراة نصف نهائي افريقيا امام الرجاء ".
وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :
- الحمد لله يعنى يا كابتن فرجانى هيشارك فى المباراه
- بالتوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك وان شاء الله النهائي اهلي و زمالك
- احلي خبر والله وان شاء الله يكون اضافه مع الفريق
مرحبتين سيدي ساسيييييي برشا برشا
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ونشر خالد الغندور تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " وكتب : سلبية مسحة لاعب الزمالك تونسي فرجاني ساسي واللاعب يغادر إلي المغرب للانضمام لبعثة الفريق إستعدادا لمباراة نصف نهائي افريقيا امام الرجاء ".
وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :
- الحمد لله يعنى يا كابتن فرجانى هيشارك فى المباراه
- بالتوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك وان شاء الله النهائي اهلي و زمالك
- احلي خبر والله وان شاء الله يكون اضافه مع الفريق
مرحبتين سيدي ساسيييييي برشا برشا
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يذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك أجرى اتصالا تليفونيا بإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك في المغرب وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، أمس، الأربعاء، للاطمئنان على البعثة.
وطالب منصور خلال اتصاله الهاتفي اللاعبين بالتركيز قبل مواجهة الرجاء المغربي.
ومن المقرر أن تقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وطالب منصور خلال اتصاله الهاتفي اللاعبين بالتركيز قبل مواجهة الرجاء المغربي.
ومن المقرر أن تقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
#عاجــــــل:: سلبية مسحة لاعب الزمالك تونسي فرجاني ساسي واللاعب يغادر إلي المغرب للانضمام لبعثة الفريق إستعدادا لمباراة نصف نهائي افريقيا امام الرجاءتم النشر بواسطة Khaled El Ghandor في الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠