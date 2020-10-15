مكرم محمد أحمد: المنظومة العسكرية تواكب تطور الأسلحة العالمي.. فيديو

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إن حرب 73 أصبحت نقط تحول فاصلة في تاريخ مصر، كما أنها تكاد تكون المناقض لحرب 67، معقبا: حرب 73 استطاعت أن تمحو ما حدث خلال حرب 67 تماما، واستطاعت أن تثبت النصر المصري.



وأكمل "محمد" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، حرب 73 أكدت على أن مصر قادرة على دحر أعدائها والرد على أي عدو، مؤكدا: نحن لم نتوقف عن تعزيز القوات المسلحة سواء من حيث الغواصات أو الطائرات الحديثة.



وتابع: المنظومة العسكرية تواكب التطور الذي حدث في الأسلحة الحربية في العالم أجمع، موضحا أن مصر أن لم تكن السادسة من قوة الجيش على العالم فهيا على الأقل واحدة من أهم القوات المسلحة المتواجدة في عالمنا الحالي.



وفيما يخص الملف الليبي، أوضح أن هناك إصرارا مصري واضح من أجل تمتع الليبيين بالاستقرار بكل مؤسساتها، كما أن تعبر تلك المؤسسات عن الهوية الليبية بصدق وقوة.



وأضاف أن مصر ترى أن ليبيا يجب أن يكون بينها توافق مجتمعي وداخلي بين كل الأطراف على النهج الدستوري القادم، مشددا على أن الخلافات بين الليبيين ليست بالكبيرة، وهناك العديد من الفجوات تم تغطيتها.