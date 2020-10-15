ضبط وإعدام 5 أطنان أغذية فاسدة وغلق مصنع طحينة بالعاشر

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكتب الأغدية بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، حملة للمرور علي المنشأت الغذائية بمدينة العاشر من رمضان.





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أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع طحينة به نقص شديد في الإشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلقه لما يمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم ضبط ٣ طن و٨٠٠ كجم طحينة تم تعبئتها في عبوات سبق إستخدامها، كما تم إعدام طن و٦٠٠ كجم أغذية مختلفة عبارة عن "حلوي، صلصة، طحينة، وسمسم خام" لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ١٦ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تم تحرير ١٢ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بقسم الشرطة بمدينة العاشر من رمضان.





وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.