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أخبار العالم

وصول ثاني دفعة من أسرى قوات الشرعية إلى سيئون.. ومطالبات بوقف المعارك في اليمن

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:55 م
وصول ثاني دفعة من
وصول ثاني دفعة من أسرى قوات الشرعية إلى سيئون
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شيماء مصطفى
وصلت إلى مطار مدينة سيئون الخاضعة للحكومة اليمنية، اليوم الخميس، الطائرة الثانية القادمة من صنعاء والتي تقل أسرى القوات الشرعية، في إطار تنفيذ أكبر عملية تبادل بين الشرعية وميليشيات الحوثي منذ العام 2014، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكد الصليب الأحمر في اليمن أن عملية تبادل الأسرى خطوة إيجابية نحو السلام.

وأضاف الصليب الأحمر، أنه استخدم 5 طائرات في عملية تبادل الأسرى، حيث شملت العملية 1000 شخص.

ومن جانبه قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، إن المواقف واحدة لمواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، مضيفا: "نرجو أن يكون اتفاق تبادل الأسرى خطوة لتنفيذ باقي الاتفاقيات".

فيما طالب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن، مارتن جريفثس، بضرورة العمل على إطلاق كل الأسرى والمعتقلين.

وأكد أن تطبيق اتفاق إطلاق الأسرى من شأنه التمهيد للسلام، داعيا إلى وقف كل المعارك في اليمن بسرعة.

ومن جانبها، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لتنفيذ كل الاتفاقيات.

وأكد الحكومة اليمنية أنها ستواصل جهود الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين في سجون الحوثي.

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