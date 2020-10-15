بريطانيا تسجل 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الخميس، تسجيل 18 ألفا و980 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وسجلت بريطانيا 138 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وفرضت بريطانيا قيودًا أكثر صرامة على لندن في محاولة للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا وذلد بداية من السبت القادم.





وأعلن وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، عن قرارات جديدة بشأن الحجر الصحي للقادمين من الخارج، واختبارات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال وزير النقل البريطاني إنه تقرر عزل المسافرين إلى بريطانيا في منازلهم لمدة اسبوع ثم القيام بفحص كورونا عقب مرور الأسبوع، لكنه لم يكشف عن توقيت إطلاق هذه الخطة.



