برلماني: مجلس الشيوخ يساهم بتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة النيابية

قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن مجلس الشيوخ له أهمية كبيرة فى الحياة السياسية فى مصر، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ سيساهم فى توسيع قاعدة المشاركة فى الحياة النيابية.





وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ يضمون ذوى الخبرة والكفاءة العالية المتميزين فى مجالات عملهم، مؤكدا أنهم لديهم مسئولية كبيرة فى اخذ رأى مجلس الشيوخ فى القوانين المكملة للدستور المعروضة عليهم من مجلس النواب.





وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن القوانين المكملة للدستور التى من المقرر أن تعرض على مجلس النواب تتمثل فى قوانين الانتخابات والقوانين المتعلقة بالحقوق والحريات، هذا بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.



