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برلمان

فؤاد بدراوي يعلق على عدم ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقبلة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
فؤاد بدراوى ، عضو
فؤاد بدراوى ، عضو مجلس النواب وسكرتير عام حزب الوفد
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معتز الخصوصى
قال فؤاد بدراوى ، سكرتير عام حزب الوفد أنه قرر عدم خوض انتخابات مجلس النواب القادمة بعد قراءته للمشهد قراءة جيدة ونظرا لخبرته السياسية،  مشيرا إلى أن هذا قرار شخصى من جانبه ولا يريد أن يفصح عن أسبابه.

وأكد بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سيظل متواصلا لخدمة أهالى دائرته نبروه وطلخا بمحافظة الدقهلية ، على الرغم من عدم خوضه انتخابات مجلس النواب القادمة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ، أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب ، على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم ، حيث تقدم طلبات الترشح اعتبارًا من يوم الخميس 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر  2020 ، كما تم تحديد أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و 22 و 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى ، وتم تحديد أيام 24 أكتوبر و25 أكتوبر موعد تصويت انتخابات مجلس النواب بالداخل.

وتجرى انتخابات الإعادة بالخارج أيام 21 نوفمبر و 22 نوفمبر و 23 نوفمبر 2020 ، على أن تكون موعد الإعادة بالداخل يوم 23 نوفمبر و 24 نوفمبر ، على أن تكون نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020 ، وموعد إعلان نتيجة الانتخابات 30 نوفمبر 2020.

كما تجرى المرحلة الثانية من الإنتخابات فى الخارج أيام 4 نوفمبر و 5 نوفمبر و 6 نوفمبر ، وتجرى فى الداخل يومى 7 نوفمبر و 8 نوفمبر ، على أن تعلن النتيجة يوم 15 نوفمبر 2020 ،  كما تجرى جولة الإعادة بالخارج أيام 5 ديسمبر و 6 ديسمبر و 7 ديسمبر 2020 ، على أن تجرى جولة الإعادة فى الداخل يومى 7 ديسمبر و 8 ديسمبر ، ويعلن الموعد النهائى لنتيجة الإنتخابات يوم 14 ديسمبر عام 2020.
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