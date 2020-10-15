AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الفرح اتقلب حزن.. فتاة المعادي كانت تحضر لـ زفافها.. تفاصيل

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:40 م
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
عرضت قناة «الغد» تقريرا عن  فتاة المعادي، مريم محمد التي صعدت روحها الى بارئها على خلفية محاولة سرقة لها بأحد شوارع المنطقة.


وذكر التقرير أن شهود العيان أوضحوا أن الواقعة كانت للسرقة وليست للتحرش لكن النتيجة مقتل الفتاة وتركها جثة ممددة على الطريق بدماء متناثرة وملابس ممزقة ووجه مشوه.

وأضافت «الغد» أن الفتاة مريم محمد كانت تبلغ من العمر 24 عاما وتعمل موظفة في البنك الأهلي المصري وكانت تستعد لحفل زفافها إلا أن القدر بدل الفرحة بالدموع.

وأكد التقرير أن الحادث أدى إلى إثارة الرأي العام المصري ومطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

وذكرت القناة أن تحقيقات النيابة بينت أن المتهمين الذين ارتكبوا تلك الجريمة  لديهم صحيفة جنائية مكتظة بالجرائم.

وأدى ذلك الحادث لرد فعل قوي من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم نجوم ومشاهير الفن حيث كتب الفنان محمد هنيدي عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلا: "المتهمين في قبضة العدالة في أقل من 24 ساعة، لازم يبقوا عبرة لكل شخص يفكر يعمل كدة".

يذكر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين بعد فحص كاميرات المراقبة المتواجدة بمكان حدوث الجريمة و اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة و مازالت التحقيقات مستمرة.           
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليق مؤلم من محمد هنيدى على واقعة فتاة المعادي | شاهد

دعما من جموع الشعب المصري.. #حق_مريم_فين يتصدر تويتر

فتاة المعادي تتصدر السوشيال ميديا.. ومتابعون: قلبنا متقطع عليكى

النار مش هتطفي.. رسائل نارية من نجوم الفن ضد المتهمين بقتل ضحية المعادي

قساوة قلب وانعدام ضمير.. #فتاة_المعادي يتصدر تويتر ومطالبات بإعدام المتهمين

فيديوجراف.. القصة الكاملة لضحية المعادي المسحولة

ترشيحاتنا

الغندور يكشف حقيقة مشاركة فرجاني ساسي مع الزمالك في لقاء الرجاء

أسرة وأصدقاء فتاة المعادى يؤدون صلاة الجنازة عليها بمسجد السيدة نفيسة

نجم wwe جون سينا يتزوج من شاي شاريا سرًا.. تفاصيل

عمرو محمود ياسين: وصلت بابا لآخر محطة في رحلته

محمد الضويني وكيلا للأزهر الشريف.. السيرة الذاتية ومشواره العلمي

أين عقلي.. موقف إنساني من محمود ياسين مع رشدي أباظة ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب الشباب يتعادل سلبيا مع اف سي مصر.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل الأبيض قبل النوم

ظروف غير إنسانية.. يحتجز زوجته في مرحاض 18 شهرًا.. شاهد