بعد نجاحه في تحسين سلوك أهالي اللبانة| تعميم"البوليس المجتمعي"في بورسعيد

أعلنت مؤسسة مشكاة نور العلم والتنوير الثقافية والخيرية عن تعميم برنامج " البوليس المجتمعي " في محافظة بورسعيد بدءا من السبت المقبل، بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا في منطقة اللبانة علي مدار عامين ماضيين.





وقالت الدكتورة نور الهدي الجمال إن مبادرة "البوليس المجتمعي" تهدف إلي الرقابة المجتمعية، بدأت منذ عامين في منطقة اللبانة ببورسعيد وحققت نجاحا كبيرا في تعديل سلوك المواطنين للأفضل.





واضافت " البوليس المجتمعي تجربة فريدة وأول مرة يتم تطبيقها في العالم ضمن مشروعاتنا بربط المساعدات الإنسانية بتعديل السلوك وتحقيق التنمية المستدامة من خلال برامج شطارة ومدرسة الاخلاق وقلوب مستورة وبيوت مستورة والبوصلة".





وقالت الجمال إن مبادرة "البوليس المجتمعي" سيتم تعميمها علي محافظة بورسعيد بالكامل خلال الأيام المقبلة وسيتم البدء في حملات التوعية من السبت المقبل.









وتفتتح مؤسسة مشكاة نور ببورسعيد غدًا الجمعة مشروع النادي التعليمي ومدرسة الأخلاق بمنطقة "أم القرى" برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي وحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.





ويتخصص النادي التعليمي في تعليم الأطفال المتسربين من التعليم ومدرسة للموضة وتعليم الخياطة، كما يضم معرض خيري للملابس يحتوي علي أكثر من 3 آلاف قطعة ملابس.



