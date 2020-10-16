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برلمان

10 أنواع لخدمات قانون تنمية المشروعات الصغيرة .. تعرف عليها

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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القسم السياسى
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضى معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى يساعد الشباب و أصحاب الحرف اليدوية على تنفيذ مشروعاتهم و التريج لها من خلال المعرض.

وفى هذا الصدد وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فى الأول من مايو الماضى التى تدعم الاقتصاد وتشجع على الاستثمارات الداخلية للدولة وتدور عجلة الانتاج.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرعلى الخدمات التى يقدمها الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم مع ذكر ثمانية أنواع من الخدمات.

وقد حددت المادة 66 من مشروع القانون وحسب المادة (66) الخدمات التي يقدمها الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، وأهمها:

1. التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة.
2. المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
3. تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
4. تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.
5.التعريف بالمخاطر الت ىيمكن أن تتعرض لها المشروعات.
6.التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
7. المساعدة في الحصول على التطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق.
8.المساعدة في ربط المشروعات بمناحي حقوق الامتياز.
9. تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
10. مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
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