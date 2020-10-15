رانيا محمود ياسين: كل الناس اهتمت بـ أبويا بداية من رئاسة الجمهورية

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين، التحية والشكر لكل من تقدم لهم بواجب العزاء في وفاة والدها الفنان القدير محمود ياسين، والذي وافته المنية أمس الأربعاء، وشيعت جنازته اليوم الخميس.
وقالت رانيا محمود ياسين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في حديثها عن الفنان محمود ياسين "الناس كلها حزينة عليه، الحمدلله سابلنا تركة كبيرة من الحب والاحترام، هتفضل طول عمرها فوق رااسنا".
وأضافت: "كل الناس اهتمت بمحمود ياسين، بداية من رئاسة الجمهورية، وكذلك جميع الفنانين، بالإضافة للمعجبين، والدليل أن في ناس كلموني النهاردة في الجنازة يعزوني، منهم حد بيقولي أنا واخد قطار وجاي من سوهاج أشوفه وأودعه".
وأردفت الفنانة رانيا محمود ياسين: "أبويا كل الناس كانت بتحبه، وكل الناس كانت بتسأل عليه طول فترة مرضه من الفنانين والمعجبين وكل الناس"