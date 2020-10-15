AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رانيا محمود ياسين: كل الناس اهتمت بـ أبويا بداية من رئاسة الجمهورية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:19 م
محمود ياسين
محمود ياسين
Advertisements
عبد الخالق صلاح
وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين، التحية والشكر لكل من تقدم لهم بواجب العزاء في وفاة والدها الفنان القدير محمود ياسين، والذي وافته المنية أمس الأربعاء، وشيعت جنازته اليوم الخميس.

وقالت رانيا محمود ياسين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في حديثها عن الفنان محمود ياسين "الناس كلها حزينة عليه، الحمدلله سابلنا تركة كبيرة من الحب والاحترام، هتفضل طول عمرها فوق رااسنا".

وأضافت: "كل الناس اهتمت بمحمود ياسين، بداية من رئاسة الجمهورية، وكذلك جميع الفنانين، بالإضافة للمعجبين، والدليل أن في ناس كلموني النهاردة في الجنازة يعزوني، منهم حد بيقولي أنا واخد قطار وجاي من سوهاج أشوفه وأودعه".

وأردفت الفنانة رانيا محمود ياسين: "أبويا كل الناس كانت بتحبه، وكل الناس كانت بتسأل عليه طول فترة مرضه من الفنانين والمعجبين وكل الناس"
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في لحظة نادرة.. رانيا محمود ياسين تشارك جمهورها بصورة مع والدها

خلتني ماشي أكلم نفسي.. محمود سعد يروي عن رسالة أرسلتها له فتاة أذهلته.. فيديو

كان حلم حياتي أشوفك على الحقيقة.. هالة صدقي تستعيد ذكرياتها مع الراحل محمود ياسين

نرمين الفقي ناعية محمود ياسين: حبيبي وحبيب كل الناس

كان أبويا.. انهيار محمد رياض خلال الحديث عن محمود ياسين.. شاهد

رانيا محمود ياسين متأثرة: فقدت ضهري وسندي أبويا حبيبي.. فيديو

ترشيحاتنا

"أهه أهه" أحدث أغاني عمرو دياب.. شاهد

مستشار المفتي يوضح كيفية تقابل الأرواح بعد الموت .. فيديو

وزير الكهرباء يعلن التفاوض مع مستثمرين أجانب لإقامة مشروعات طاقة متجددة

بيان عاجل من اللجنة الأولمبية عن عقوبات مرتضى منصور ..صور

اشهدوا يا عالم اشهدوا يا ناس سيراميكا طلع الممتاز| شاهد احتفالات اللاعبين بالصعود للدوري

فرجاني ساسي يطير إلى كازابلانكا للحاق ببعثة الزمالك قبل مواجهة الرجاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنكبوت سام| عطل في سماعة أذن يكشف لصاحبها عن مفاجأة مرعبة..شاهد

لوك جديد .. 10 صور لـ الراقصة دينا تبرز أنوثتها

بالأحمر المكشوف.. زوجة كريم فهمى تبهر الجمهور بأنوثتها