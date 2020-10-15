رانيا محمود ياسين: كل الناس اهتمت بـ أبويا بداية من رئاسة الجمهورية

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين، التحية والشكر لكل من تقدم لهم بواجب العزاء في وفاة والدها الفنان القدير محمود ياسين، والذي وافته المنية أمس الأربعاء، وشيعت جنازته اليوم الخميس.





وقالت رانيا محمود ياسين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في حديثها عن الفنان محمود ياسين "الناس كلها حزينة عليه، الحمدلله سابلنا تركة كبيرة من الحب والاحترام، هتفضل طول عمرها فوق رااسنا".





وأضافت: "كل الناس اهتمت بمحمود ياسين، بداية من رئاسة الجمهورية، وكذلك جميع الفنانين، بالإضافة للمعجبين، والدليل أن في ناس كلموني النهاردة في الجنازة يعزوني، منهم حد بيقولي أنا واخد قطار وجاي من سوهاج أشوفه وأودعه".





وأردفت الفنانة رانيا محمود ياسين: "أبويا كل الناس كانت بتحبه، وكل الناس كانت بتسأل عليه طول فترة مرضه من الفنانين والمعجبين وكل الناس"