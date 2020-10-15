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رياضة

إنبي يتقدم على المقاولون العرب 2-0 في الشوط الأول

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:28 م
محمد شريف
محمد شريف
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عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي من التقدم على المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي تقام على ملعب استاد عثمان احمد عثمان، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.


سجل محمد شريف لاعب انبي الهدفين، الأول عن طريق انطلاقة مميزة بين دفاعات المقاولون، في الدقيقة 6 من بداية المباراة، وخدع ابو السعود حارس المرمى وتقدم للفريق البترولي.


وجاء الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء سجلها شريف بإتقان على يمين الحارس في الدقيقة 28 من عمر المباراة.


وأشهر عبد العزيز السيد حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعبي المقاولون العرب، محمد مجلي ومحمود ابو السعود.


وجاء تشكيل انبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.
خط الدفاع: على فوزى، إبراهيم يحيي، أسامة جلال، كريم فؤاد.
خط الوسط: عبد الرحمن عامر، حميد ماو، عبد الرحمن عماد.
خط الهجوم: محمود قاعود، محمد شريف، عمر سافيولا.


بينما جاء تشكيل المقاولون العرب:
محمود أبوالسعود في حراسة المرمي وأمير عابد وفاروقا نور الدين ومحمد سمير وحسن الشامي ومحمد مجلي ومعروف يوسف وطاهر محمد طاهر وشكري نجيب ولويس إدوارد وسيف الدين الجزيري.
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