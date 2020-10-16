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أخبار البلد

غدا .. "الصحفيين" تبدأ تلقي طلبات الحجز فى إسكان جنة بالقاهرة الجديدة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
إسكان جنة
إسكان جنة
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تبدأ غدا، السبت، لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، تلقى طلبات  الحجز على وحدات الإسكان "جنة مصر" بالقاهرة الجديدة بمنطقة الجامعات تشطيب سوبر لوكس.

وأوضحت النقابة أن الطرح سيكون بأسبقية الحجز للصحفيين وأسرهم، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر لـ 288 وحدة سكنية سعر المتر 10090 جنيه للمتر بخلاف نسبة التميز.

وأضافت لجنة الإسكان فى بيان لها، أن المساحات تبدأ من 100 متر إلى 150 مترا على أن تكون المعاملة المالية كما يلى سداد 30% من قيمة الوحدة بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5% مجلس أمناء، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان فى بنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس وسداد 10% من قيمة الوحدة بعد 6 أشهر من تاريخ سداد مقدم الحجز وسداد 10% من قيمة الوحدة بعد 6 أشهر عند الاستلام.

وتابعت: "سداد الباقي وقدره 60% على أقساط ربع سنوية لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد ويلتزم الحاجز بتقديم شيكات آجله بقيمة الأقساط قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة المقررة لجهاز المدينة "القاهرة الجديدة".
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