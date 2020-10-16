فريدة الشوباشي: الجيش والشرطة أعمدة نرتكز عليها ولا ننسى شهداءنا .. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، تعليقا على حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة،:" الشرطة والجيش أعمدة نرتكز عليها، وأي عدو خائن يستهدف الشرطة والجيش بشكل مباشر".





وأضافت فريدة الشوباشي في حوارها في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" الجيش المصري هو رمانة الميزان في المنطقة وساهم في تحرير دول كثيرة في المنطقة العربية من الاستعمار".





وتابعت:" الجيش المصري بنى القيمة والمكانة العظيمة في نفوس كل المواطنين، والشرطة هي العين الساهرة على حفظ الامن والامان داخل كافة محافظات الجمهورية، والإحساس بالحماية والأمن والأمان يخلق وحدة الوطن".





وأكملت فريدة الشوباشي :" في أيام عنف الإخوان كانت الشرطة مستهدفة لأنها تمثل غطاء الشعب المصري ومصدر تحقيق الأمن والاستقرار".



