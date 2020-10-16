معتز الدمرداش يكشف أسرارا وحكايات جديدة بمسيرته الإعلامية

كشف الإعلامي الكبير معتز الدمرداش، تفاصيل وقصصا جديدة في مسيرته الإعلامية والمهنية، قائلًا إنه طوال عمره وهو يمارس مهنة الإعلامية من خلال الدراسة والتأهيل الأكاديمي والممارسة المهنية.





وقال معتز الدمرداش خلال حواره ببرنامج "شخصيات فى حياتى" مع الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، على شاشة المحور"، :"بدأت من ماسبيرو كقارئ نشرة شاب، ثم فوجئت بأحد أصدقائي يخبرنى بالصدفة عن إعلان بالأهرام للعمل كمذيع في صوت أمريكا بواشنطن، وكانت تجربة ثرية جدًا، وكنت مؤمن بالنقاش المجتمعي، القائم على الأفكار العامة".





وعن الشخصيات التي أثرت في حياته، قال :"كثيرون أثروا في حياتي، وعلى رأسهم والدتي كريمة مختار، بفضل سيرتها العطرة وما تركته من أثر.. لقد علمتنى التواضع.. كما كان لعمى فاروق الدمرداش، تأثير كبير.. إنه مثلى الأعلى حيث كان يعمل بالإذاعة البريطانية، وكان شخصية مؤثرة".





وتردد خلال الأيام الماية أقاويل تفيد، بأن " الدمرداش " الذي عاد إلى القناة منذ شهر ونصف، قرر إنهاء علاقته بالقناة بالتراضي، وذلك بعد جلسة ودية مع مالك القناة الدكتور حسن راتب، عقب تلقي الدمرداش عرضًا من إحدى القنوات العربية للقيام بإدارة المحتوى فيها، وهو ما تفهمه الدكتور حسن راتب الذي تربطه علاقة صداقة ممتدة مع الدمرداش منذ أكثر من 15 عاما.



