نجم الرجاء السابق لـ صدى البلد: رغم الفوز بالدوري الأداء غير مقنع .. والزمالك لا يستهان به

يستعد نادي الزمالك لخوض غمار منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عندما يواجه الرجاء البيضاوي المغربي الأحد المقبل ضمن مباراة الذهاب.
وقال رضوان الحيمر لاعب الرجاء المغربي السابق في تصريحات لـ"صدى البلد": "بالتأكيد فوز الرجاء بلقب الدوري بعد فترة كبيرة هو دفعة قوية للاعبين خاصة أن البطولة غائبة عن الفريق منذ فترة".
وتابع: "رغم أن الفوز بالدوري حافز كبير لكن الأداء غير مرضي، خصوصا أن الزمالك فريق قوي ويعرف كيف يتعامل مع تلم المبارايات".
ومن المقرر أن يخوض الزمالك مران الجمعة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء والذي سيستضيف مباراة الفريقين.
وخضعت بعثة الزمالك لمسحة كورونا بناء على تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل مواجهة الرجاء .
ويستعد الزمالك الذي وصل المغرب أمس الأول الثلاثاء، لمواجهة الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل.