قمصان: موسيماني مذاكر الوداد كويس ولا توجد إصابات بالأهلي غير كهربا

أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي، جاهزية جميع اللاعبين بشكل جيد لخوض مباراة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





يلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي، في التاسعة من مساء السبت، بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف قمصان في لقاءه عبر قناة الأهلي: "جميع اللاعبين كانوا في حالة تركيز كبيرة خلال المران، وكان لديهم هدف واحد وهو البطولة، مباراة كبيرة بين فريقين كبار، ويبقى الأهلي بتاريخه وبطولاته الأكثر حظًا للفوز".





وواصل: "علي معلول وجيرالدو سافرا مسافة كبيرة، لكن صمما على المشاركة في المران، والمدير الفني صنع حالة جيدة".





استكمل: "نستعد لخوض نصف نهائي أكبر بطولة في القارة، ونغلق على أنفسنا بشكل جيد والأجواء مثالية، ولنا أفضلية أن نأتي قبل المباراة بـ4 أيام وبطائرة خاصة، كما أن وجود الخطيب في كل تحركتنا أوصل للاعبين مدى قيمة المباراة، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن جماهير الأهلي".





أردف: "كل الفريق شارك في مران أمس ولا نعاني من أي إصابات باستثناء كهربا، ومن الممكن أن يشارك في المران اليوم، وسيتواجد في لقاء العودة".





أكمل: "اتمنى أن نكون على قدر المسئولية، وأثق في اللاعبين أنهم سيحققوا نتيجة مرضية".





أوضح: "طموح لكل منظومة الأهلي والجماهير ويعرفوا قيمة هذه البطولة، موسيماني حقق اللقب من قبل وهناك اجتماعات باستمرار بشأن المباراة، ويهتم جدًا بالتفاصيل لأنه عاش هذه التجربة من قبل، كنا نتحدث على ذلك أن أكثر فريق واجه موسيماني هو الوداد المغربي، ولديه معلومات كبيرة عن الوداد ويعرفه جيدًا".





اختتم: "الرهان على شخصية البطل، والأهلي أكثر فريق حقق بطولات في افريقيا، وسنقاتل حتى آخر نفس لنا لتحقيق اللقب".