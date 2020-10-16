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بملابس عصرية .. رنا سماحة تجذب الأنظار برفقة خطيبها من مسرح الزمالك

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:24 ص
رنا سماحة وخطيبها
رنا سماحة وخطيبها
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة رنا سماحة صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة ملفتة وعصرية.

وظهرت رنا سماحة برفقة خطيبها الملحن سامر أبو طالب، والفنان الشاب طارق صبري.

وكتبت على الصورة "من مسرح الزمالك، مع النجم طارق صبري ودور مهم اوي، في تحديث مسرح الزمالك".

وتألقت رنا سماحة بإطلالة عصرية مرتدية توب باللون الأسود يحمل النقوشات باللون الأبيض، ونسقت معها جيب قصيرة باللون الأبيض الكرانيش.

وانتعلت حذاء بسيط باللون الأبيض ليتناسب مع إطلالتها الجديدة.

وتركت رنا سماحة خصلات شعرها البني القصير منسدلا بطريقة بسيطة وغير مكلفة.

ويذكر أن احتفلت الفنانة رنا سماحة بخطوبتها، على الملحن سامر أبو طالب، في حفل عائلي إقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

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