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فن

من داخل سيارتها الفارهة .. شاهد ياسمين صبري في أحدث ظهور عبر إنستجرام

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:04 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة ياسمين صبري فيديو  جديدة لها عبر  حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين صبري مرتدية الاسود  من داخل سيارتها الفارهة. 

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يذكر ان ياسمين صبري من مواليد 21 يناير 1988، بالإسكندرية وهى ممثلة مصرية، بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 من خلال مسلسل جبل الحلال ثم توالت أعمالها الفنية واختيرت ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد هي الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة.

ونشأت ياسمين فى الإسكندرية فوالدها أشرف صبري يعمل طبيبًا بإحدى المستشفيات الكبرى بالأسكندرية، بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور كما أنها بطلة أفريقيا في السباحة

كانت اخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية"، بصحبة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎، وغيرهم، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج سينرجي.
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