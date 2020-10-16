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أخبار العالم

ترامب: الديمقراطيون يعرقلون إقرار المساعدات للمصابين بكورونا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الديمقراطيين يقفون عقبة في طريق إقرار المساعدات للمصابين بكورونا. 

جاء ذلك خلال ثاني ثاني مناظره انتخابية في مواجهة  بين ترامب وبايدن حيث يردان على أسئلة الناخبين مباشرة لكن كل منهما على محطة تليفزيونية مختلفة.

وأضاف ترامب: "برنامج الرعاية الصحية الذي سنه أوباما مكلف وسنعوضه ببرنامج رعاية صحية أفضل وأرخص".

يشكل ذلك الفصل الأخير في مسلسل المناظرات التلفزيونية التي أطلقت بعد إعلان ترامب إصابته بفيروس كورونا في الأول من اكتوبر.

ويتقدم نائب الرئيس الأمريكي السابق بفارق عشر نقاط تقريبا على المستوى الوطني في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر، وخصوصا لكن بهامش أضيق في الولايات المتحدة التي تحسم نتيجة الانتخابات لأنها يمكن أن تنتقل من حزب الى آخر.

واتهم دونالد ترامب الذي انتقد بقسوة خصمه، جو بايدن بأنه "سياسي فاسد" خلال تجمع حاشد في دي موين بولاية أيوا. وقال إنه "لا ينبغي حتى السماح له بالترشح" للبيت الأبيض.

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