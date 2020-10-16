بمكياج جذاب.. رحاب الجمل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها









تألقت رحاب الجمل في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مع جيبة جمعت بين اللون الأبيض و الأسود، و نسقت معهما حزام أسود عريض كشف عن رشاقتها.





اقرأ إيضا ..





ولم تتكلف رحاب الجمل في ارتداء الإكسسوارت و المجوهرات و لكنها أعتمدت على بعض القطع البسيطة مثل الساعة، وقد صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رحاب الجمل على خصلات شعرها المموج الأسود المنسدله على كتفيها، و لفتت الأنظار بمكياجها الجذاب و المميز الذي ارتكز على الألوان الترابية مما كشف عن جمال ملامحها.



