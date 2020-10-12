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فن

رحاب الجمل تبهر متابعيها بإطلالة جديدة.. شاهد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:18 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة رحاب الجمل صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى : قمر - مشاء الله - يا عبير ههههه

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شاركت رحاب الجمل فى رمضان الماضي بمسلسل البرنس الذي تدور أحداثه حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـستة وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.


يذكر أن رحاب الجمل شاركت في فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر.


وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته "هنا" - ياسمين صبرى - ويقع بين يدي عصابة الفنان فاروق الفيشاوى، ويضطر للهرب وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنياوي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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