بتكلفة 460 مليون جنيه.. إنشاء محطة معالجة صرف صحي منفلوط بالظهير الصحراوي









تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط محطة معالجة صرف صحي مدينة منفلوط بقرية العتامنة بالظهير الصحراوى ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بطاقة 38 ألف م3 والتي أقيمت على مساحة 175 فدانًا كمرحلة أولى وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 460 مليون جنيه ويخدم مدينة منفلوط وقرية نزة قرار وبني مجد وسراوة بإجمالي عدد مستفيدين 300 ألف نسمة.





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رافقه خلال الجولة المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد والمهندس محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير تنفيذ الأعمال المدنية للجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.













حيث تفقد المحافظ ومرافقوه غرفة طلبمات الرفع واستمع إلى شرح من المدير التنفيذى للمشروع بشركة المشروعات الصناعية والهندسية المنفذة للمشروع وتابع معدلات التنفيذ مشددًا على تذليل العقبات تمهيدًا للانتهاء منه وتشغيله وتسليمه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وسرعة دخول المحطة للخدمة ضمن المشروع المتكامل لصرف صحي مدينة منفلوط.











