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حوادث

الداخلية تضبط شركة أخفت 50 مليون جنيه عن مصلحة الضرائب

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:51 م
٥٠ مليون جنية
٥٠ مليون جنية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإقتصادية والتصدى لمحاولات التهرب من الرسوم الجمركية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الإقتصادى، قيام إحدى الشركات التجارية الكائنة بمحافظة القاهرة، بمزاولة نشاطًا فى مجال تجارته محققًا أرباح مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة.

وبإستكمال التحريات وجمع المعلومات، أمكن حصر نشاطه عن عام 2016، حيث تبين أن حجم تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب العامة بلغ (504,747,861 جنيهًًا) بينما تبين أن حجم تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية ضرائب القيمة المضافة عن ذات الفترة بقيمة قدرها (453,962,597 جنيهًا) وقيامه بإخفاء مبلغ وقدره (50,785,264 جنيهًا) عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة المختصة بمحاسبته.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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