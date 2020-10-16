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أخبار البلد

القوى العاملة: مصري يحصل على 83 ألف جنيه مستحقاته المتأخرةعن فترة عمله بالسعودية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:39 م
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تحصيل المستحقات المالية المتأخرة للمواطن المصري "أحمد.ر.ع" رغم ايقافه عن العمل، وبلغت 20 ألف ريال سعودي ، أي ما يوازي  83 ألفا و600 جنيه مصري تقريبا .  

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "أحمد.ر.ع" الذي يعمل "طاهي عام" بإحدي شركات الإعاشة والحرسات بالمملكة لتضرر من عدم صرف مستحقاته المتأخرة ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي عبد الحليم محمود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل الفوري مع الشاكي ، الذي أفاد أنه يعمل في الشركة من خمس سنوات ،وتم إيقافة عن العمل منذ بداية سبتمبر الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتم التواصل مع المستشار القانوني بالشركة ، وتم تسوية المشكلة وديا ، وحصل المواطن المصري علي مستحقاتة كاملة ، فضلا عن تأشيرة الخروج النهائي .

ووجه المواطن الشكر لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التميثل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة علي سرة الاسجابة لمشكلته.

جاء ذلك فى إطار متابعة وزير القوي العاملة أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.  


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