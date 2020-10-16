ضبط أدوية مخدرة ومستلزمات منتهية الصلاحية بمستشفى خاص بكفر صقر

اكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، علي ضرورة المرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، ومراقبة سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.









وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة مشتركة للتفتيش علي المنشآت الطبية الخاصة، والمنشآت الدوائية، ومحال بيع المستلزمات الطبية، بمراكز ومدن كفر صقر وههيا.

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أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز مستلزمات طبية منتهية الصلاحية معده للإستخدام بإحدي المستشفيات الخاصة بكفر صقر، وضبط مخالفات دوائية أخري بمحل مستلزمات طبية بههيا، تمثلت في أدوية مدرجة بجدول المخدرات في مكان غير مرخص له تداولها، وأدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير، وأدوية خاصة بوزارة الصحة منتهية الصلاحية، بواقع ٤٧٤ (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة)، وتم إتخاذ الإجراءات كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين بمراكز الشرطة والعرض علي النيابة العامة.

وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي الصيدلة والعلاج الحر، ومديري هذه الإدارات، ورجال مباحث التموين بالمحافظة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.