تركيا تختبر سلاحًا روسيًا فتاكًا على سواحلها.. فيديو

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة، بأن صاروخًا أطلق صباح اليوم باتجاه البحر الأسود داخل الحدود التركية، حيث يعتقد أن القوات التركية تختبر أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية "إس-400".

وانتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو تم التقاطه في مدينة سينوب الساحلية التركية يظهر عمودًا من الدخان يتجه عاليًا في السماء، وذلك بعد أن أصدرت تركيا إخطارات تقيد المجال الجوي والمياه قبالة المنطقة الساحلية للسماح باختبار أنظمة الصواريخ.

وبحسب "رويترز" فإنه في حال التأكد من أن الصواريخ التي أطلقت هي إس-400، فمن الممكن أن يثير ذلك توترًا بين تركيا والولايات المتحدة، التي عارضت بشدة شراء أنقرة أسلحة من موسكو.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعربت في وقت سابق عن "قلق واشنطن العميق" إزاء تقارير تحدثت عن استعدادات تجريها تركيا لاختبار منظومات الدفاع الصاروخي "إس-400" التي اشترتها من روسيا.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "إننا على علم بورود هذه التقارير وما زلنا نعارض بشكل قاطع شراء تركيا لمنظومات الصواريخ المضادة للطائرات إس-400، نحن قلقون للغاية بشأن التقارير التي تفيد بأن تركيا تواصل جهودها الرامية إلى بدء تشغيل إس-400".

وذكرت صحيفة "يني أكيت" التركية في وقت سابق الثلاثاء، أن الجيش التركي قد يجري قريبا اختبارات على منظومات "إس-400" بالقرب من شاطئ البحر الأسود.

