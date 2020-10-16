من التقطيع للتحمير.. طريقة عمل البانيه بسهولة

طريقة عمل البانيه

مقادير طريقة عمل البانية :

1/2 كيلو بانيه

عصير ماء بصلاية

م ك ثوم مفروم

م ك كاتشب

م ص صويا صوص

1/2 م ص ملح

م ص بهارات فراخ او السبع بهارات المتوفر عندك

1/4 م ص فلفل اسمر

ربع ملعقة صغيرة قرفة

1/4 م ص حبهان بودر

ربع ملعقة صغيرة زعتر

عصير ليمون

2 ملعقة ك خل

1/4 كوب لبن رايب او لبن او زبادي



طريقة عمل البانيه :



1- في البولة نقلب كل المكونات معا، ثم نضع البانيه ونتركه في التتبيلة ليلة كاملة.





2- عند وقت التسوية نضع بيضة مخفوقة ورشة ملح وفلفل ونصف ملعقة صغيرة خل لكي نتخلص من زفارة البيض على البانيه ونقلب كل المكونات مع بعضها البعض .





3- نضع كوب بقسماط مضاف إليه ٢ ملعقة كبيرة نشا، و رشة زعتر ورشة بهارات .





4- نتبل البانيه بالبقسماط، ونتركه في الثلاجة نصف ساعة قبل التسوية أو داخل الفريزر لمدة لا تزيد على ربع ساعة.



