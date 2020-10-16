AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

من التقطيع للتحمير.. طريقة عمل البانيه بسهولة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:04 م
طريقة عمل البانيه
طريقة عمل البانيه
Advertisements
آية التيجي
تعتبر البانيه من اكثر الأكلات المفضلة عند الاطفال والكبار، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة في المنزل بداية من اخلاء الفراخ من العظم، وحتى تحميرها في الزيت، لذا سنقدم لكم طريقة عمل البانيه فى المنزل.


ويمكن تقديم طريقة عمل البانيه فى المنزل وتقديمها مع المكرونة، او العيش، او داخل الكريب، وإن كنت من عشاق البانيه فعليكم بمتابعة هذه الوصفة خطوة بخطوة بالتفصيل.

طريقة عمل البانيه 

مقادير طريقة عمل البانية :

1/2 كيلو بانيه
عصير ماء بصلاية
م ك ثوم مفروم
م ك كاتشب
م ص صويا صوص
1/2 م ص ملح
م ص بهارات فراخ او السبع بهارات المتوفر عندك
1/4 م ص فلفل اسمر
ربع ملعقة صغيرة قرفة
1/4 م ص حبهان بودر
ربع ملعقة صغيرة زعتر
عصير ليمون
2 ملعقة ك خل
1/4 كوب لبن رايب او لبن او زبادي

طريقة عمل البانيه :

1- في البولة نقلب كل المكونات معا، ثم نضع البانيه ونتركه في التتبيلة ليلة كاملة.

2- عند وقت التسوية نضع بيضة مخفوقة ورشة ملح وفلفل ونصف ملعقة صغيرة خل لكي نتخلص من زفارة البيض على البانيه ونقلب كل المكونات مع بعضها البعض .

3- نضع كوب بقسماط مضاف إليه ٢ ملعقة كبيرة نشا، و رشة زعتر ورشة بهارات .

4- نتبل البانيه بالبقسماط، ونتركه في الثلاجة نصف ساعة قبل التسوية أو داخل الفريزر لمدة لا تزيد على ربع ساعة.

5- يتم تحمير البانيه في زيت غزير على ان يتم وضع البانيه عند وصول الزيت لدرجة حرارة عالية، ومن ثم نخفف النار،ونبقيها وسطا لكي ينضج البانيه .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل البانيه أحلى من المطاعم

تكات جديدة .. طريقة عمل الكفتة كالمحلات

طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها.. جربيها

طريقة تحضير صلصة البيتزا "الإيطالية والتونسية والسورية"

طريقة عمل الفراخ المقرمشة بعد السلق

طريقة جديدة لتحمير الفراخ بالطماطم بعد السلق

ترشيحاتنا

رانيا يوسف: بلبس على راحتى ومحدش يتدخل.. فيديو

السيطرة على حريق بمول شهير في التجمع الخامس.. صور

رغم الإعلان الرسمي.. حالة واحدة تمنع مصر من استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

بـ تاتو على ظهرها.. شمس الكويتية تتألق بإطلالة جذابة

قبل ساعات من انطلاق الدراسة.. ننشر قرارات وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

أخبار الرياضة| مصر تستضيف نهائي إفريقيا .. إصابة ساسي بـ كورونا .. بيراميدز يقترب من ضم نجم تونس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ عشاق السفر.. 6 دول أفريقية تبهرك بطبيعتها الخلابة

تحضير الطعام بمياه الجثث.. طقوس لا مثيل لها فى أفريقيا | شاهد

طريقة عمل جوزية الهند في المنزل.. 4 وصفات لمذاق مثل المحلات