مش افتكاسة.. طريقة جديدة لعمل الفراخ

هناك طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها فمن الممكن صنع أطباق عدة من الفراخ، ويفضل الأطفال الفراخ الكرسبي والبانية عن اللحوم، واليكم طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها.
مقادير عمل فراخ جديدة
صدرين فراخ مقطعين
كوب دقيق
ثوم بودر
ملح
فلفل
بقسماط
بيضة
زيت
طريقة عمل فراخ جديدة
- قومي بوضع الدقيق والثوم مع معلقة صغيرة ملح وربع معلقة فلفل فى كيس بلاستيك واخلطيهم جيدا.
- ضعي الفراخ فى الكيس ورجى الكيس حتى يتماسك الخليط بالفراخ، وجهزى البقسماط فى طبق غويط وضيفى الملح والفلفل حسب الرغبة.
- إضربى البيضة مع معلقة مياة وضعي الفراخ ومن ثم إلى البقسماط بحيث تتغطى الناجتس وضعيها في ثلاجة لمدة نصف ساعة
- سخنى الزيت وقومي بقلي الناجتس.