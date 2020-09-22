مش افتكاسة.. طريقة جديدة لعمل الفراخ













مقادير عمل فراخ جديدة





صدرين فراخ مقطعين

كوب دقيق

ثوم بودر

ملح

فلفل

بقسماط

بيضة

زيت





طريقة عمل فراخ جديدة





- قومي بوضع الدقيق والثوم مع معلقة صغيرة ملح وربع معلقة فلفل فى كيس بلاستيك واخلطيهم جيدا.

- ضعي الفراخ فى الكيس ورجى الكيس حتى يتماسك الخليط بالفراخ، وجهزى البقسماط فى طبق غويط وضيفى الملح والفلفل حسب الرغبة.

- إضربى البيضة مع معلقة مياة وضعي الفراخ ومن ثم إلى البقسماط بحيث تتغطى الناجتس وضعيها في ثلاجة لمدة نصف ساعة

- سخنى الزيت وقومي بقلي الناجتس.



