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برلمان

مواطن لـ أبو حامد: أنت مختفي ومبتظهرش غير في التليفزيون.. والنائب يرد: موجود بفضل ربنا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:31 م
النائب محمد أبو حامد
النائب محمد أبو حامد
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أحمد أيمن
هو إنت فين أصلك مختفي ومبتظهرش غير في التليفزيون؟ رد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب على سؤال موجه من أحد المواطنين، قائلا "هل حضرتك اتفرجت على أي جلسة عامة للبرلمان في التليفزيون ولقيت إني غايب لا قدر الله؟ الحمد لله الإجابة لأ".

وأضاف النائب في إجابته التي نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مفيش جلسة عامة للبرلمان تغيبت عنها سواء لي فيها موضوعات اعمل عليها مباشرة أو لا، وبفضل ربنا أنا من أكثر النواب انتظامًا في الحضور، وفي موعد الجلسة المعلن تمامًا دون تأخير والحمد لله بكون من أول أربع نواب بيدخلوا القاعة على الرغم إنه نظرًا لارتباطات رئيس المجلس الرسمية كان من الممكن أن تبدأ الجلسة العامه بعد وقتها المعلن بساعه و ساعتين و ثلاثة، ولم اتغيب عن جلسات عامه إلا التي تم عقدها وأنا كنت ضمن وفد رسمي للمجلس في واشنطن".
 
وتابع: "هل حضرتك لما الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس نشر أسماء النواب الغير منتظمين في وسائل الإعلام لقيت إسمي الإجابه بفضل الله لأ.. هل حضرتك سمعت إني بغيب عن اجتماعات لجنتي النوعية في المجلس؟ الإجابة لأ، حضرتك أنا بفضل ربنا أشغل منصب وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة لأربع أدوار انعقاد وإلى الآن، و لم أتغيب عن أي اجتماع للجنة والحمد لله".

واستطرد: "هل حضرتك في حد كلمني على التليفون وأنا مردتش عليه؟ الإجابة لأ أنا نشرت رقم تليفوني على صفحتي على فيس بوك وتويتر ونشرته من خلال فلاير وزعته في بداية المجلس في شوارع الدائرة، ومفيش حد كلمني إلا و رديت عليه، ولو كنت في اجتماع أعيد الاتصال به بمجرد نهاية الاجتماع".

وواصل النائب رده على المواطن: "هل أعطيت موعد لأي مواطن في مكتبي أمام الكاتدرائية واخلفت الموعد ؟ الإجابة لأ.. هل تمت دعوتي لأي مناسبة في الدائرة و تغيبت؟ الإجابة لأ.. إذن يعني إيه اختفيت ومختفي مدلولها إيه في ذهن حضرتك".

وأردف أبو حامد: "واحد تاني بيقول أصلك بتطلع في التليفزيون كتير ودا صحيح، بس السؤال هو دا يسيئ للدائرة في شيئ؟ هل حضرتك شفتني مرة في التلفزيون بقول كلام فارغ ولا مش منطقي ولا مش  علمي ولا بتجاوز في حق حد أو بسيئ للبلد أو الدائرة؟  الإجابة والحمد لله لأ".

واختتم النائب: "شوف حضرتك معنى إن الإعلام يستدعي حضرتك كتير أولًا إنك متداخل وفاعل في قضايا وموضوعات كتير، وثانيًا إنك والحمد لله فاهم في القضايا اللي بتشتغل عليها وقادر تعبر عنها بفهم وعلم، هل دا يسيئ للدائرة في شيئ إن النائب اللي بيمثلها يكون دي صفته؟ في الحقيقة الإجابة لأ بالعكس".
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