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تعليم

642 مدرسة ببني سويف تستعد لاستقبال الطلاب..غدا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:38 م
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاستعدادات النهائية لمديرية التربية والتعليم،وذلك ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع التربية والتعليم والصحة، بهدف توفير مناخ صحي وآمن  في ظل جائحة كورونا، وفي إطار خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، التي تستلزم تضافر جهود الجهات المعنية لاستمرار الدراسة في أجواء آمنة صحيا ومناسبة.
 
شدد المحافظ على المتابعة المستمرة "قبل وأثناء الدراسة " لكافة المدارس للتأكد من الالتزام بتطبيق الدليل الإرشادي لوزارة  الصحة الخاص  بالإجراءات الوقائية الاحترازية بالمدارس وتطبيق خطة الوزارة  بشأن حضور الطلاب أسبوعيًا،بما يحقق انتظام العملية التعليمية والالتزام بالتباعد داخل الفصول وتنفيذ خطة دخول وخروج الطلاب لضمان سلامتهم، فضلًا عن متابعة إجراءات التطهير والتعقيم بشكل يومي قبل وبعد انتهاء  اليوم الدراسي، بجانب التأكيد على المراجعة الشاملة لمرافق المدارس ، والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المدارس واتخاذ ما يلزم نحو تسهيل الحركة المرورية في محيط المدارس الواقعة في ميادين وشوارع حيوية.

جاء ذلك خلال تواصله مع وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذة سهام يوسف للاطمئنان على تنفيذ خطة المديرية لبداية العام الدراسي الجديد الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية نظرا لتداعيات فيروس كورونا  والتي استلزمت اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية  غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة وفق خطة الوزارة والتي تضمنت إدخال تعديلات جديدة فيما يتعلق بأيام الحضور للطلاب ومواعيدها  وغيرها من التعديلات التي أقرتها الوزارة.

من جهتها أوضحت وكيلة الوزارة أنه من المقرر أن يبدأ العام الدراسي " غدًا السبت" في 642 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية السبع بالمحافظة، بواقع 99 مدرسة بإدارة الواسطى ، و59 مدرسة بناصر، و32 مدرسة بإدارة بني سويف ، و152 مدرسة باهناسيا و169 مدرسة في إدارة ببا و89 مدرسة بالفشن و42 مدرسة بسمسطا ، فيما تتنتظم الدراسة يوم الأحد القادم في جميع مدراس المحافظة والتي يزيد عددها عن 2000 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية ، منوهة عن أنه قد تم الانتهاء من أعمال إنشاء 46 مدرسة ما بين (إنشاء جديد ،توسع، إحلال كلى،إحلال جزئي)بعدد 680 فصلا بقيمة إجمالية 285مليون و925 ألف جنيه، والتي تدخل الخدمة هذا العام.

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