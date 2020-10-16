ميركل: تركيا تزيد التوترات في شرق المتوسط

اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، أن تصرفات تركيا في شرق البحر المتوسط "استفزازية" ومؤسفة وغير ضرورية.





وقالت ميركل في تصريحات على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل "اتفقنا على أن الإجراءات الأحادية الجانب الأخيرة التي اتخذتها تركيا، والتي هي بالطبع استفزازية، تزيد التوترات بدلا من تخفيفها. وهذا أمر مؤسف جدا وليس ضروريا".





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ونقلت وكالة "رويترز" عن ميركل قولها "نحن حريصون على الاستمرار في المسار الذي سلكناه مع تركيا.. إن زيادة تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مصلحة الجانبين".





كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لليونان وقبرص في مواجهة انتهاكات تركيا، مؤكدًا عزمه عدم التراجع أمام استفزازات الأخيرة.





واتهمت فرنسا وألمانيا، أمس الخميس، تركيا بمواصلة استفزاز الاتحاد الأوروبي بتحركاتها في منطقة شرق البحر المتوسط، ومنحتاها أسبوعا لتوضيح موقفها.



