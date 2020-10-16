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بحب ألعب.. رانيا يوسف تكشف سبب عملها في مجال الفن .. فيديو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:02 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أسامة علي
أجابت الفنانة رانيا يوسف عن سؤال بتمثلى ليه؟ قائلة:" بحب ألعب".

وأوضحت رانيا يوسف خلال برنامج "3 ستات" عبر قناة "صدى البلد"، أنها تقدم من خلال التمثيل شخصيات مختلفة منها ما هو شبيه لشخصيتها ومنه ما هو بعيد عنها،معقبة:" التمثيل مفيش فيه روتين".

وتابعت رانيا يوسف قائلة: لم اندم على دورى فى فيلم واحد صحيح، ولكن كنت هرفض الدور لو كنت متزوجة احتراما لزوجي.

كانت احدث مشاركات رانيا يوسف الفنية في مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الأول الذي يعرض على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎  لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.

وشارك في بطولة المسلسل مع رانيا يوسف، كل من أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

من ناحية أخرى، شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.
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