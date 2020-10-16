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رياضة

قائد الوداد المغربي: مواجهة الأهلي صعبة ونسعى لنتيجة كبيرة في مباراة الذهاب

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:22 م
عبداللطيف نصير
عبداللطيف نصير
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محمد سمير
ساعات قليلة تفصل الأهلي المصري عن ملاقاة مضيفه الوداد المغربي، غدا السبت، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن جولة الذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويهتم الموقع الرسمي للكاف بالمباراة نظرا لأهميتها للفريقين خاصة وللقارة الافريقية التي تترقب بطلا جديدا للنسخة الحالية التي يتنافس عليها الأهلي و الوداد و الزمالك والرجاء .

وصرح عبداللطيف نصير قائد الوداد البيضاوي المغربي، بأن فريقه يرغب في تحقيق فوز مريح على الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال نصير في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي: "إنها مباراة صعبة ضد منافس يمتلك الخبرة، لكن لدينا شعور إيجابي أننا نستطيع تحقيق هدفنا، وهو تحقيق فوز مقنع على أرضنا، يجعل مهمتنا سهلة قبل لقاء العودة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فى وقت لاحق اليوم " كاف" عن احتضان مصر لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 - 2020.

وتم إجراء القرعة في الدار البيضاء وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للكاف ومندوبي الأندية الأربعة المتأهلة وهي الأهلي والزمالك والوداد والرجاء.

وتم في القرعة وضع كرتين فقط أحداهما تحمل اسم مصر والثانية المغرب والدولة التي يتم سحبها أولا ستنظم النهائي الذي يقام لأول مرة في التاريخ من مباراة واحدة بين الفائزين في الدور قبل النهائي.

وجاءت القرعة من نصيب مصر لتستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي.



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