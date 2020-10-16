قائد الوداد المغربي: مواجهة الأهلي صعبة ونسعى لنتيجة كبيرة في مباراة الذهاب

ساعات قليلة تفصل الأهلي المصري عن ملاقاة مضيفه الوداد المغربي، غدا السبت، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن جولة الذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



