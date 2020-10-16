AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ريال مدريد يعلن إصابة نجم الفريق

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:32 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، بيانًا رسميًا، قبل قليل، أعلن من خلاله إصابة أحد نجومه، وذلك قبل أقل من 24 ساعة من مباراة قادش القامة.

ريال مدريد يواجه قادش، غدًا السبت، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وكشف الملكي عن إصابة الدولي النرويجي مارتن أوديجارد، صانع ألعاب اللوس بلانكوس.

زيدان لم يستدعي أوديجارد لقائمة مباراة قادش، والجميع ظنوا أنّ الأمر لوجهة نظر فنية، ولكن الأمر لكون النرويجي يُعاني من إصابة.

وقال ريال مدريد في بيانه: "بعد الفحوص الطبية التي أجريت اليوم لـ أوديجارد، من قبل الخدمات الطبية، تبين انه يُعاني من إصابة بالعضلة النعلية في الساق اليمنى".

وكعادته لم يكشف ريال مدريد عن مدة غياب أوديجارد، ليُصبح النجم النرويجي، رابع المُصابين داخل اللوس بلانكوس في الوقت الحالي، إلى جانب إيدين هازارد وكارفاخال وأودريوزولا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زيدان يطلب من ريال مدريد إنهاء إعارة أوديجارد لـ سوسيداد

رسميا.. ريال مدريد ينهي إعارة أوديجارد لـ سوسيداد

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال بتيس

ريال مدريد يستدرج بلد الوليد في الدوري الإسباني.. الليلة

ضربة جديدة لـ زيدان.. ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي بـ الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

تعرف على تردد قناة مدرستنا المقرر انطلاقها مع بدء الدراسة غدا

كذاب.. كريستيانو رونالدو يشن هجوما عنيفا على وزير الصحة الإيطالي

طريقة عمل جوزية الهند في المنزل.. 4 وصفات لمذاق مثل المحلات

بعد إصابة ساسي بكورونا.. موقف الكاف من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بأبطال إفريقيا

بعد محاولتها إنقاذه.. ثعبان بطول 3 أمتار يلتف حول ساق سيدة.. شاهد

جابت ورا.. ملكة جمال المغرب تعتذر للمصريات بعد تطاولها عليهن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين عشية وضحاها.. امرأة تربح 40 مليون دولار.. ما القصة؟

بعد محاولتها إنقاذه.. ثعبان بطول 3 أمتار يلتف حول ساق سيدة.. شاهد

لـ عشاق السفر.. 6 دول أفريقية تبهرك بطبيعتها الخلابة