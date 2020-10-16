AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزيرة التخطيط: مصر حققت نموًا بدعم القطاعات المتضررة من أزمة كورونا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:32 م
هالة السعيد وزية
هالة السعيد وزية التخطيط
Advertisements
آية الجارحي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى تمتع بحالة جيدة قبل بداية أزمة كورونا، حيث تم تحقيق معدل نمو وصل إلى 5.6 % مع نهاية عام 2019.


وأضافت هالة السعيد، أنه في حالة غياب جائحة كورونا كان سيتحقق معدل نمو يصل إلى 6% خلال العام الجارى، وأن شهرى يناير وفبراير من العام الحالى شهدا ارتفاعا فى معدلات النمو قبل التأثر السلبى بالجائحة.

 

اقرأ أيضا:

اعرف شروط الحصول على شقة ضمن الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعى

ولفتت  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه على الرغم من التأثير السلبى لجائحة كورونا، فإن مصر حققت نموًا بعد أن تدخلت الدولة لدعم عدد من القطاعات التى تضررت جراء الأزمة.

 

وأشارت  إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي الذى بدأته الدولة المصرية خلال عام 2016 ساهم بشكل فعال فى تحمل الدولة للتبعات السلبية للأزمة.

 

جاء ذلك خلال ندوة موسعة عقدتها هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ عبر الفيديو كونفرنس مع ممثلي 70 شركة فرنسية لمناقشة التوقعات والفرص المتاحة بالاقتصاد المصري فى حقبة ما بعد جائحة  كوروناـ بحضور السفير الفرنسي فى القاهرة، ستيفان روماتيه، وم. يحيي زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولة تخصص 4 مليارات جنيه لتحسين وتطوير الطرق المحلية داخل المحافظات

وزيرة التخطيط: قطاع الجملة والتجزئة الأكثر مساهمة في نمو الناتج المحلي أثناء كورونا

ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات إلى 50.4 نقطة في سبتمبر 2020

التخطيط تستعرض نتائج مؤشر مدراء المشتريات لـ سبتمبر 2020..انتعاش القطاع غير المنتج للنفط وارتفاع المؤشر إلى 50.4 نقطة والتوظيف لأعلى مستوياته فى 10 أشهر

بدء التعافي من آثار كورونا.. ارتفاع مؤشر التوظيف لأعلى مستوياته فى 10 أشهر

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له من 14 عاما بمعدل سنوي 5.7%.. والإجراءات الاحترازية قللت تداعيات كورونا في مصر

ترشيحاتنا

قالولي عاوزينك كده.. سميرة عبد العزيز: سعيدة جدا باختياري عضوا في مجلس الشيوخ.. فيديو

عصام مرعي يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والوداد في أبطال إفريقيا..فيديو

بعد محاولتها إنقاذه.. ثعبان بطول 3 أمتار يلتف حول ساق سيدة.. شاهد

وقف تمديد جوازات سفر المصريين في الكويت

نجل العميد حسام حسن يتخرج في الأكاديمية البحرية .. صور

خاص| إنبي يخطف زياد بوغطاس من أندية القمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمايوه مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

نُزعت من قلبه الرحمة.. أب يطلق النار على طفليه أمام والدتهما|شاهد

بدون أدوية.. أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة الفم