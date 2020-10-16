وزيرة التخطيط: مصر حققت نموًا بدعم القطاعات المتضررة من أزمة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى تمتع بحالة جيدة قبل بداية أزمة كورونا، حيث تم تحقيق معدل نمو وصل إلى 5.6 % مع نهاية عام 2019.





وأضافت هالة السعيد، أنه في حالة غياب جائحة كورونا كان سيتحقق معدل نمو يصل إلى 6% خلال العام الجارى، وأن شهرى يناير وفبراير من العام الحالى شهدا ارتفاعا فى معدلات النمو قبل التأثر السلبى بالجائحة.

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ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه على الرغم من التأثير السلبى لجائحة كورونا، فإن مصر حققت نموًا بعد أن تدخلت الدولة لدعم عدد من القطاعات التى تضررت جراء الأزمة.

وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي الذى بدأته الدولة المصرية خلال عام 2016 ساهم بشكل فعال فى تحمل الدولة للتبعات السلبية للأزمة.

جاء ذلك خلال ندوة موسعة عقدتها هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ عبر الفيديو كونفرنس مع ممثلي 70 شركة فرنسية لمناقشة التوقعات والفرص المتاحة بالاقتصاد المصري فى حقبة ما بعد جائحة كوروناـ بحضور السفير الفرنسي فى القاهرة، ستيفان روماتيه، وم. يحيي زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.