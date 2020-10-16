محمد موسى يشيد بمجهودات وزارة الداخلية في التصدي للإرهاب

أشاد الإعلامي محمود موسى، بمجهودات وزارة الداخلية في ضبط الأمن العام، والتصدي للإرهاب والخارجين عن القانون، وذلك بعد رصد أجهزة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام تواجد بؤرة إجرامية شديدة الخطورة في الدقهلية.





وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن وزارة الداخلية تعمل على كافة الأصعدة، وتواجه الإرهاب في الداخل وعلى الحدود، كما تقدم الكثير من أجل استقرار هذا الوطن.





ووجه محمد موسى التحية لوزارة الداخلية وللوزير اللواء محمود توفيق، ولمديرية أمن الدقهلية والأمن العام، واللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام.





وقال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إننا نحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة تمثل نخبة واعدة من رجال الشرطة ليشاركوا زملاءهم مواصلة العمل ليل نهار من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، متابعا: "أتوجه بالتحية والأعزاز لأروح الشهداء الأبرار من رجال الشرطة والقوات المسلحة الباسلة في ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وكل التحية والشكر للمصابين الأبطال الذين قدموا التضحيات لرفعة هذه الوطن الغالى.





وأضاف خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة 2020 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تمضى في عهد الرئيس السيسى وفق خارطة طريق لتحقيق مسار التنمية والرخاء وإعادة بناء الدولة التي كادت أن تعصف بها المؤامرات والدسائس، وانحاز شعب مصر لهذا الطريق وفق إدارة وطنية، واجتياز مخططات الشر والهدم والتي تحاك بالداخل والخارج للقضاء على هذا الوطن وشعبه.





وأوضح أن هيئة الشرطة قامت بدورها في تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ومواكبة التطور غير المسبوق الذى تشهده الدولة على كافة المستويات وفق سياسات أمنية معاصرة تعتمد على مفهوم الامن الشامل وتطوير كافة مقومات العمل الشرطى، بداية من تطوير العنصر البشرى وإعادة تأهليه وذلك تحديث كافة منظومات العمل البشرى والاعتماد الأسلوب العلمي في مختلف الفئات، والارتقاء بالأداء والقدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات.





وأوضح أن وزارة الداخلية تسير على الدرب الصحيح، حيث اليوم أول بين الخريجين أول دفعة من الحاصلين على ليسانس الحقوق والذين قضوا عامين للدراسة في كلية الشرطة، حتى تم تؤهليهم للانضمام لأداء الرسالة الأمنية مع التركيز على تعميق الجوانب الاجتماعية للوظيفة الشرطة وتوطيد العلاقة مع الجمهور وادارك بأن الاحداث المتلاحقة تطلب أن نمطا جامدا تقف معارفه وعلومه عن قدر ثابت وتم الحاق هذه النخبة بدورات متقدمة في اللغات الأجنبية، وتوفير الدارسات العليا في القانون حتى يجمعوا بين العلم القانوني والمستوى الثقافي المتميز والادارك الواعى للعمل الأمني، الامر الذى تكون اعداد أجيال من رجال الشركة تحقق التفاعل المدرك مع المجتمع ومشكلتها وتعزيز القدرة على مواجهة عالم الجريمة.



