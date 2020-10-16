AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الخطيب يهدي علم الأهلي إلى القنصل والوزير المفوض للسفارة المصرية بالمغرب|شاهد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:02 م
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
أهدى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب، علم الأهلي إلى كل من: عمر منيب، القنصل المصري بالمغرب، وأحمد عياد، الوزير المفوض بالسفارة المصرية، وعمرو قليني، مدير عام أحد الفنادق الكبرى بالمغرب.

وقام الخطيب  بإهداء درع وعلم النادي للسفير؛ على هامش اللقاء الذي جمعهما، اليوم، بمدينة الدار البيضاء، تقديرًا للجهود التي قامت بها السفارة، وتذليل كل الصعوبات لتسهيل مهمة الأهلي قبل مواجهة الوداد غدًا السبت، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك خلال الزيارة التي استقبل فيها أشرف إبراهيم، السفير المصري بالمغرب، محمود الخطيب، وبرفقته طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي، اللذان يرافقان بعثة الفريق إلى كازابلانكا، بالإضافة إلى سمير عدلي، المدير الإداري للفريق.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي مساء غدٍ السبت، في مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
الخطيب يهدي علم الأهلي إلى القنصل والوزير المفوض للسفارة المصرية بالمغرب|شاهد
الخطيب يهدي علم الأهلي إلى القنصل والوزير المفوض للسفارة المصرية بالمغرب|شاهد
الخطيب يهدي علم الأهلي إلى القنصل والوزير المفوض للسفارة المصرية بالمغرب|شاهد
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الحفيظ: مسحة طبية لبعثة الأهلي بالقاهرة وكازابلانكا.. والفريق يسافر إلى المغرب بطائرة خاصة

بعثة الأهلي تطير للمغرب استعدادًا لمواجهة «الوداد»

القنصل المصري بالمغرب يستقبل بعثة الأهلي

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

السفير المصري بالمغرب يطمئن على بعثة الأهلي

قبل لقاء الوداد.. اهتمام إعلامي كبير ببعثة الأهلي في المغرب

ترشيحاتنا

وليد أزارو يودع الأهلي وجمهوره بتلك الطريقة

شريف العريان أمين عام الأولمبية: مرتضى منصور أهان الجميع .. ورئيس جديد للزمالك فى هذا الموعد (حوار)

السفير الصيني يكرم طفلا مصريا حصد جائزة قصص الأطفال الدولية على مستوى الدول العربية وأفريقيا

علي وآدم.. أول رد من طارق العريان بعد هجوم ابن أصالة

الدجلاوية نوران جوهر تتأهل لـ نهائي بطولة مصر المفتوحة للاسكواش

نهاية مفجعة لزير نساء.. رجل أعمال بريطاني قتلته عشيقته وانتحرت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها اللبن الرائب.. أطعمة يجب الابتعاد عنها عند الإصابة بنزلات البرد

ظهرت بـ هاف ستومك.. 10 صور مثيرة لابنة عمرو دياب

هوندا تطرح فئة رخيصة في مصر من سيارتها هوندا honda crv .. صور