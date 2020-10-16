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ديني

الأوقاف تنهي خدمة عامل في سوهاج بناء على حكم قضائي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:33 م
الأوقاف تنهي خدمة
الأوقاف تنهي خدمة عامل بسوهاج بناء على حكم قضائي
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عبد الرحمن محمد
أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، خدمة "رفعت أحمد حمدالله محمد" عامل مسجد بأوقاف سوهاج؛ طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وبناء على الحكم القضائي الصادرة بشأنه.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه من تاريخ الحكم؛ أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، ويعمم منشورا بذلك بمعرفة مديرية أوقاف سوهاج على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

وأضافت: نظرًا لإخلاله الجسيم بواجبه الوظيفي وتمكينه لفتحي عبد السلام أبو زينه شيخ معهد أزهري سابق بالمعاش ومرشح للانتخابات البرلمانية الحالية من صعود المنبر، وبناء على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة تم إنهاء عمل الشيخ محمد علي علي عبد الكريم من العمل بالتفتيش، وعودته إمامًا، مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، ونقله إلى محافظة المنيا، وذلك لإخلاله الجسيم بواجبه الوظيفي، مع تكليف الدكتور  سيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة بعمل مذكرة مفصلة بالواقعة لرفعها إلى رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات.
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