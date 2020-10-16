الأوقاف تنهي خدمة عامل في سوهاج بناء على حكم قضائي

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، خدمة "رفعت أحمد حمدالله محمد" عامل مسجد بأوقاف سوهاج؛ طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وبناء على الحكم القضائي الصادرة بشأنه.





وأكدت وزارة الأوقاف، أنه من تاريخ الحكم؛ أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، ويعمم منشورا بذلك بمعرفة مديرية أوقاف سوهاج على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.



