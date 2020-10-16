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300 جندي يخلصوها.. هدى عبد الناصر: الزعيم اعترف بخروج حرب اليمن عن سيطرة مصر

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:41 م
الزعيم جمال عبد الناصر
الزعيم جمال عبد الناصر
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أسامة علي
كشفت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، عن سبب عدم سيطرة مصر على الأمور في اليمن بعد إرسال قوات مصرية لتأييد ثورة الشعب اليمني.

ونقلت هدى عبد الناصر خلال حديثها، مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تفسير والدها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لخروج الامر عن السيطرة هو تحول الثورة اليمنية إلى حرب دولية ودخول الانجليز والامريكان فيها.

وتابعت إبنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر: كان يعتقد أن الحرب فى اليمن ستنتهي بإرسال 300 جندي من المظلات فقط.

وردت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، على الهجوم على والدها الزعيم الراحل واتهامه بتوريط مصر فى حرب اليمن، قائلة "أنا نفسى كنت متأثرة بالدعاية ضده، لكن لقيت كنز".

وأوضحت هدى عبد الناصر، أن الزعيم الراحل أنشاء "مجلس الرئاسة" ، وكان يتكون من 7 شخصيات وتنازل عن سلطاته كرئيس للجمهورية لأعضاء هذا المجلس.

وكشفت ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أن الثورة باليمن وطالبت بمصر بمساندتها عسكريا، مؤكدة أن والدها عرض الأمر على المجلس الرئاسى ووافق وقتها بالإجماع خلال جلسة مسجلة. 

وتابعت هدى عبد الناصر، أن بعض أعضاء المجلس الرئاسى قال إنه كان يعارض إرسال جنود لليمن وهذا غير صحيح وجلسة الاستشارة موجودة.
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