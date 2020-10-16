الثاني بنهاية نوفمبر| شركة فاركو المصرية تحصل على حق تصنيع لقاح كورونا.. فيديو

قال أحمد سعد أمين، استشاري أمراض البطانة في موسكو، إن مصر عقدت اتفاقا مع روسيا من أجل الحصول على حق تصنيع لقاح "سبوتنك V"، معقبا: شركة فاركو للادوية هي من ستقوم بتصنيع اللقاح داخل مصر.





وأضاف "سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن روسيا بدأت في اعطاء اللقاح بالفعل منذ فترة للأطباء في روسيا، ولكن هناك بعض الإجراءات الطبية يتم إجراؤها قبل الحصول على اللقاح.





وأكمل: هناك عدة لقاحات أخرى في روسيا، معقبا: هناك لقاح روسي آخر سيتم الانتهاء من المرحلة الثالثة الخاصة به قريبا، كما أن اللقاح سيحصل على رخصة التصنيع في شهر نوفمبر المقبل.