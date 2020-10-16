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تعليم

جولة ليلية لمدير تعليم مطروح لمتابعة جاهزية المدارس

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:36 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
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ايمن محمود
تابع الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة  التربية والتعليم بمطروح مساء اليوم الجمعة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية وسط مدينة مرسي مطروح  بحضور  مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية وقريش عبدالمطلب مدير المدرسة . 
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وشدد الدكتور النيلي أثناء الجولة على ضرورة الانضباط الدراسي منذ اليوم الأول لانطلاق الدراسة والتزام العاملين بذلك الصرح التعليمي  بالتحلي بالجدية والاخلاص في العطاء وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز لأبنائنا الطلاب.

وأعرب وكيل الوزارة على خالص أمنياته  بتحقيق انطلاقة مثالية لعام دراسى ناجح بمدارس مطروح، وتمنى التوفيق والنجاح للطلاب، مشيرا إلى أهمية دور الأسرة لتحفيز الأبناء لتحقيق التفوق الدراسي والتميز العلمي .

من ناحية أخرى  اجتمع الدكتور سمير النيلي   مع إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام و مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مرسي مطروح التعليمية و محمد محفوظ مدير إدارة النجيلة، لمناقشة اللمسات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد صباح الغد .

وشدد وكيل الوزارة خلال الإجتماع علي ضرورة المتابعة المستمرة لجاهزية المدارس  لانطلاق العام الدراسي الجديد مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد  في إطار الحرص علي توافر أجواء صحية مناسبة داخل المؤسسات التعليمية لأبنائنا الطلاب وكافة عناصر المنظومة التعليمية  .

وأكد الدكتور النيلي في ختام الاجتماع  علي ضرورة الالتزام بالجدية والإخلاص في العمل وتقدير المسئولية لتحقيق عام دراسي منضبط في سبيل تقديم منتج تعليمي متميز لأبنائنا الطلاب  .
جولة ليلية لمدير تعليم مطروح لمتابعة جاهزية المدارس
جولة ليلية لمدير تعليم مطروح لمتابعة جاهزية المدارس
جولة ليلية لمدير تعليم مطروح لمتابعة جاهزية المدارس
جولة ليلية لمدير تعليم مطروح لمتابعة جاهزية المدارس
جولة ليلية لمدير تعليم مطروح لمتابعة جاهزية المدارس
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