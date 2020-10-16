مدير تعليم مطروح: وصول الكتب وأجهزة التابلت للمدارس والتعاون بين الجميع يحقق نجاحا للعملية التعليمية.. فيديو

استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد قبل انطلاقه بعدد 790 مدرسة بكافة الإدارات التعليمية.





وأضاف أن جميع المدارس بدء من بنجر الحمام شرقا وحتى السلوم وسيوة غربا استعدوا لاستقبال الطلاب مع التنبيه على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والوقاية خلال استقبال الطلاب لضمان انتظام سير العملية التعليمية.





وأشار إلى أن جميع الكتب المدرسية وصلت المدارس بعد أن قامت مديرية التربية والتعليم بتسليمها للإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس مع الإفادة بتمام عملية التسليم.





وأوضح أن أجهزة التابلت وصلت أيضا للإدارات التعليمية بإجمالي ١٨٤٣ جهاز والذى تم توزيعها للمدارس وفقا للتعليمات الوزارية الواردة وتحت إشراف مسئولي المخازن والأمن بتعليم مطروح.





وأوضح النيلي أنه طبقا للتعليمات الوزارية تم تشكيل لجنة بكل مدرسة لإنجاز مهمة التسليم والتسجيل علي الحكومة الإلكترونية للطلاب على أن يقوم الأخصائي الموجود بالمدرسة بالتأكد من صلاحية الجهاز وانه قد تم تفعليه قبل التسليم للطلاب وألا يتم تسليم أي جهاز يوجد به مشكلة.





وقال ان هناك لجنة من المديرية برئاسة اسماعيل جاتو مدير تعليم مطروح قامت بالمرور علي المدارس للتأكد من تمام استعداداتها وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب والمتابعة الجيدة للحالة الإدارية والفنية وأعمال النظافة بها. وكذا مراجعة توافر الأثاث والمقاعد للطلاب وصيانة المباني والأبواب والنوافذ ودورات المياه والتأكد من صلاحيتها بالتنسيق المباشر مع فرع الأبنية التعليمية بمطروح وتحت إشرافها.





كما تم التأكد من تطهير الخزانات الارضية والعلوية وتوفير المياه مع مراجعة كافة اعمال الصيانة بالمدارس تحت إشراف مباشر من شركة المياه وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية .





وأوضح علي ضرورة التعاون بين الجميع بدء من الأسرة ومجلس الأمناء والعاملين بالمدارس والمديريات المشاركة مع مديرية التعليم في العملية التعليمية كالصحة وشركة مياه الشرب والتموين لضمان عام تعليمى مميزا مضيفا علي دور الأسرة الهام هذا العام في تنظيم أوقات الطلاب والاستماع الي الدروس بالقنوات التعليمية .





وأوضح ان هناك عدد من المدارس تم دخولها الخدمة للعام الاول بالاضافة الي تطوير وإجراء توسعات في عدد من المدارس .





وأشار إلى دخول 7 مدارس جديدة تم إنشائها من خلال هيئة الأبنية التعليمية ودخولها الخدمة التعليمية مع بداية العام الدراسي الحالي حيث تم إنشاء مدرسة ابن سينا الرسمية لغات بمنطقة علم الروم في مدينة مرسي مطروح ومدرسة تل الزيتون الابتدائية بمنطقة رأس الحكمة ومدرسة القرية ٢٣ الثانوية المشتركة بقطاع البنجر ومدرسة جلحوب المغواري للتعليم الأساسي بقرية سيدي عبدالرحمن.





وأضاف أنه تم الانتهاء من الصيانة الشاملة لعدد خمس وعشرين مدرسة بأرجاء المحافظة بتكلفة 37 مليون جنيه .





وأوضح أنه تم الانتهاء من التوسعات الإنشائية الأفقية في مدارس سعد زغلول الابتدائية والضبعة الابتدائية بنات بمدينة الضبعة بالإضافة إلي مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي بمدينة الحمام وذلك لمواجهة ارتفاع الكثافة الطلابية بهذا المدارس بجانب صرف 2 مليون جنيه لأعمال الصيانة البسيطة بكافة مدارس المحافظة.



