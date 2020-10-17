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برلمان

توفير وظائف جديدة.. برلماني يكشف فوائد إفتتاح مركز سيمنس للطاقة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:06 ص
إفتتاح مركز سيمنس
إفتتاح مركز سيمنس للطاقة
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القسم السياسي

اشاد النائب أيمن عبدالله عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، بخطوات مصر الجريئة بمجال توليد الطاقة والكهرباء بإعتبار الطاقة العمود الفقري للصناعات وأساس قيام المشروعات الإقتصادي، لذا تحركت الدولة لتنمية هذا القطاع و دمجه بقطاع السكك الحديدية عن عقد إتفاقات إجنبية من شأنها دخول مصر حيز التصدير والإستغناء عن الإستيراد كما السابق.

أكد "عبدالله" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن إفتتاح مصر لمركز"سيمنس للطاقة" لخدمات التصليح وتصنيع المعدات وقطع الغيار الخاصة بمستلزمات السكك الحديدية أبرز جهود الدولة لتحقيق أكبر عائد إستثماري يمكن الدولة من خوض أسواق المنافسة الإقتصادية العالمية .

أشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة تسعي جاهدة للنهوض بمجال الطاقة، فمفاعل الضبعة النووي أكبر ما تم إنجازه فهو سيوفر المزيد من الكهرباء حتي 2028، فضلا عن إطلاق 3 محطات لتوليد الطاقة وتشغيل المولدات الكهربية.

وتابع النائب حديثه، قائلا" هناك عدة مميزات لتلك المصانع أهمها توفير فرص عمل كبري للشباب ورفع دخل المواطن نتيجة الأرباح الإستثمارية، إضافة إلي منح مهندسي المشاريع التدريبات والخبرة اللازمة مما يمكنهم من إكتساب مهارات فنية عالية.

كما أوضح النائب، أن ما نعيشه الأن من تطورات وإنتعاش حركة الإقتصاد هو فاتورة أمان لحياة كريمة بالمستقبل القريب، فتحقيق التنمية الشاملة المستدامة غاية واجب تحقيقها وتسعي إليها القيادة السياسية الحكيمة وفق خطي وتوجيهات من الرئيس السيسي.

جاء ذلك بعد أن قال المهندس يحيي زكي، رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس، إن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بالعمل باستراتيجية جديدة وهي خلق الفرصة ونعمل على البحث عن المشروعات المستحدثة التى تخدم مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة أم بي سي تقديم الإعلامي شريف عامر، أن مصر دخلت فى خطة طموحة جدًا وهى تطوير السكك الحديدية.

وكشف أن الهيئة وافقت على انضمامها كأحد المساهمين فى الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية بتكلفة استثمارية 240 مليون دولار.
وافتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بحضور الخبير العالمي الدكتور هاني عازر والسيد جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية ورئيس المجلس الإشرافي لشركة سيمنس للطاقة العالمية، وكريم أمين نائب الرئيس التنفيذي لقطاع توليد الطاقة في سيمنس والدكتور سيرليل نون سفير ألمانيا الاتحادية لدى القاهرة ، واللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مركز مصر للخدمات الخاص بسيمنس للطاقة.

ويُعد هذا المركز للخدمات الجديد الأول من نوعه في المنطقة، ويضم مركزًا للإصلاح ومركزًا للمعدات ومستودعًا لقطع الغيار تحت سقف واحد، كما يضم المركز مقر الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني والتي تُعد مركزًا متطورًا للتدريب الفني والمهني في المنطقة. تمثل الأكاديمية-بصفة خاصة-تحالفًا استراتيجيًا بين كل من سيمنس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ-نيابة عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الإقتصادي  والتنمية (BMZ. تُعد الأكاديمية نموذجًا مبتكرًا للشراكات بين القطاعين العام والخاص وتستهدف دعم التدريب المهني المتخصص للمهندسين والفنيين المصريين في كافة الصناعات، من خلال صقل مهارات المتدربين في عدة تخصصات بما في ذلك سلامة أماكن العمل والتشغيل الآلي، وبالإضافة للدعم الذي تقدمه الأكاديمية في مجال التدريب المهني والتعليم الفني في مصر، تُعد الأكاديمية أيضًا من المراكز الفريدة من نوعها في تقديم الخدمات للقطاع الصناعي، حيث تقدم خدماتها التدريبية حسب الطلب وطبقًا لاحتياجات كل صناعة من الصناعات المحلية في السوق المصري.
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