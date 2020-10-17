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برلمان

كامل الوزير بذل أقصى المساعي للتطوير.. برلمانى يشيد بجهود الدولة فى تطوير منظومة السكك الحديدية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
منظومة السكك الحديدية
منظومة السكك الحديدية
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القسم السياسي
أشاد النائب أحمد الخشب عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بجهود وزارة النقل وتطويرها لمنظومة السكك الحديدية وتحسين مستوي الخدمات مقارنة بالأعوام السابقة بعد أن عانت من تدهورا وركودا دام لفترة طويلة.

أضاف" الخشب" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن المهندسر للمنظومة وذلك من خلال إستقطاب شحنات من الجرارات والعربات بأعلي أمكانيات كما تم أيضا تطوير المزلقانات وتدشين عدد من الورشات الفنية الخاصة بالصيانة.
 كامل الوزير بذل أقصي المساعي للنهوض والتطوي
كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة تبنت الإتجاه التصديري لذا تم القيام بعمل مصانع ومراكز تهدف إلي إدخال صناعات تكميلية تمكن مصر من تلبية إحتياجاتها المحلية وتصديرالفائض أي تحقيق الإكتفاء الذاتي الذي تسعي إليه الدولة، ومن ثم الحصول علي عائد إستثماري مرتفع مما يؤثر بالإيجاب علي رفع مؤشرات النمو الإقتصادي.

وتابع النائب حديثه قائلا: إنخفاض معدلات البطالة أبرز فوائد التطوير والتنمية بالقطاع الصناعي وتحديدا بعد إنشاء مركز سيمنس الخاص بتوليد الطاقة وقطع الغيار والمعدات مما يتبعه توفير وظائف عمل شاغرة للشباب،فالدولة حريصة علي تحقيق المنفعة العامة و النهوض بالمستوي المعيشي للمواطن.

جاء ذلك بعد أن قال المهندس يحيي زكي، رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس، إن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بالعمل باستراتيجية جديدة وهي خلق الفرصة ونعمل على البحث عن المشروعات المستحدثة التى تخدم مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة أم بي سي تقديم الإعلامي شريف عامر، أن مصر دخلت فى خطة طموحة جدًا وهى تطوير السكك الحديدية.

وكشف أن الهيئة وافقت على انضمامها كأحد المساهمين فى الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية بتكلفة استثمارية 240 مليون دولار.
وافتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بحضور الخبير العالمي الدكتور هاني عازر والسيد جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية ورئيس المجلس الإشرافي لشركة سيمنس للطاقة العالمية، وكريم أمين نائب الرئيس التنفيذي لقطاع توليد الطاقة في سيمنس والدكتور سيرليل نون سفير ألمانيا الاتحادية لدى القاهرة ، واللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مركز مصر للخدمات الخاص بسيمنس للطاقة.

ويُعد هذا المركز للخدمات الجديد الأول من نوعه في المنطقة، ويضم مركزًا للإصلاح ومركزًا للمعدات ومستودعًا لقطع الغيار تحت سقف واحد، كما يضم المركز مقر الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني والتي تُعد مركزًا متطورًا للتدريب الفني والمهني في المنطقة. تمثل الأكاديمية-بصفة خاصة-تحالفًا استراتيجيًا بين كل من سيمنس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ-نيابة عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الإقتصادي  والتنمية (BMZ. تُعد الأكاديمية نموذجًا مبتكرًا للشراكات بين القطاعين العام والخاص وتستهدف دعم التدريب المهني المتخصص للمهندسين والفنيين المصريين في كافة الصناعات، من خلال صقل مهارات المتدربين في عدة تخصصات بما في ذلك سلامة أماكن العمل والتشغيل الآلي، وبالإضافة للدعم الذي تقدمه الأكاديمية في مجال التدريب المهني والتعليم الفني في مصر، تُعد الأكاديمية أيضًا من المراكز الفريدة من نوعها في تقديم الخدمات للقطاع الصناعي، حيث تقدم خدماتها التدريبية حسب الطلب وطبقًا لاحتياجات كل صناعة من الصناعات المحلية في السوق المصري.
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