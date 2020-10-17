كامل الوزير بذل أقصى المساعي للتطوير.. برلمانى يشيد بجهود الدولة فى تطوير منظومة السكك الحديدية

أشاد النائب أحمد الخشب عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بجهود وزارة النقل وتطويرها لمنظومة السكك الحديدية وتحسين مستوي الخدمات مقارنة بالأعوام السابقة بعد أن عانت من تدهورا وركودا دام لفترة طويلة.





أضاف" الخشب" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن المهندسر للمنظومة وذلك من خلال إستقطاب شحنات من الجرارات والعربات بأعلي أمكانيات كما تم أيضا تطوير المزلقانات وتدشين عدد من الورشات الفنية الخاصة بالصيانة.

كامل الوزير بذل أقصي المساعي للنهوض والتطوي

كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة تبنت الإتجاه التصديري لذا تم القيام بعمل مصانع ومراكز تهدف إلي إدخال صناعات تكميلية تمكن مصر من تلبية إحتياجاتها المحلية وتصديرالفائض أي تحقيق الإكتفاء الذاتي الذي تسعي إليه الدولة، ومن ثم الحصول علي عائد إستثماري مرتفع مما يؤثر بالإيجاب علي رفع مؤشرات النمو الإقتصادي.





وتابع النائب حديثه قائلا: إنخفاض معدلات البطالة أبرز فوائد التطوير والتنمية بالقطاع الصناعي وتحديدا بعد إنشاء مركز سيمنس الخاص بتوليد الطاقة وقطع الغيار والمعدات مما يتبعه توفير وظائف عمل شاغرة للشباب،فالدولة حريصة علي تحقيق المنفعة العامة و النهوض بالمستوي المعيشي للمواطن.



