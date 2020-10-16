من عزاء الفنان محمود ياسين .. نقيب المنشدين ينشر صورة مع النائب محمد أبو العينين

حرص النائب البرلماني محمد أبو العينين، على المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان القدير الراحل محمود ياسين، بـ منطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.





ونشر الشيخ محمود التهامي، نجل المداح والمنشد الكبير الشيخ ياسين التهامي ونقيب المنشدين صورا عبر حسابه علي "فيس بوك" من العزاء بصحبة النائب البرلماني محمد أبو العينين وعلق قائلا " من عزاء المغفور له الفنان الكبير محمود ياسين رحمه الله واسكنه فسيح جناته".









وتقدم النائب البرلماني محمد أبو العينين، بواجب العزاء، واتجه بعدها إلى مقر الاستقبال، في ظل حرص الحاضرين بالعزاء على استقباله بحفاوة وامتنان.









وتواجد في عزاء محمود ياسين، العديد من الشخصيات العامة في العزاء، ومن الوسط الفني، وذلك بعدما أقيمت صلاة الجنازه أمس الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة.









وتقدم عزاء الرجال السيناريست والفنان عمرو محمود ياسين (نجل الفنان الراحل)، والفنان محمد رياض (زوج ابنته رانيا)، وكان أول الحضور: شريف منير، ليلى علوي، أحمد آدم، نهال عنبر، محمد الشرنوبي، ويستمر النجوم في التوافد.









وتوفي الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، بعد مسيرة حافلة شارك خلالها في عدد كبير من الأعمال عبر رحلة فنية طويلة.















