AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

من عزاء الفنان محمود ياسين .. نقيب المنشدين ينشر صورة مع النائب محمد أبو العينين

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:54 م
النائب البرلماني
النائب البرلماني محمد أبو العينين و نقيب المنشدين
Advertisements
محمد بدران
حرص النائب البرلماني محمد أبو العينين، على المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان القدير الراحل محمود ياسين، بـ منطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر. 

ونشر الشيخ محمود التهامي، نجل المداح والمنشد الكبير الشيخ ياسين التهامي ونقيب المنشدين صورا عبر حسابه علي "فيس بوك" من العزاء بصحبة النائب البرلماني محمد أبو العينين وعلق قائلا " من عزاء المغفور له الفنان الكبير محمود ياسين رحمه الله واسكنه فسيح جناته".


وتقدم النائب البرلماني محمد أبو العينين، بواجب العزاء، واتجه بعدها إلى مقر الاستقبال، في ظل حرص الحاضرين بالعزاء على استقباله بحفاوة وامتنان.


وتواجد في عزاء محمود ياسين، العديد من الشخصيات العامة في العزاء، ومن الوسط الفني، وذلك بعدما أقيمت صلاة الجنازه أمس الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة.


وتقدم عزاء الرجال السيناريست والفنان عمرو محمود ياسين (نجل الفنان الراحل)، والفنان محمد رياض (زوج ابنته رانيا)، وكان أول الحضور: شريف منير، ليلى علوي، أحمد آدم، نهال عنبر، محمد الشرنوبي، ويستمر النجوم في التوافد. 


وتوفي الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، بعد مسيرة حافلة شارك خلالها في عدد كبير من الأعمال عبر رحلة فنية طويلة.




من عزاء الفنان محمود ياسين .. نقيب المنشدين ينشر صورة مع النائب محمد أبو العينين
من عزاء الفنان محمود ياسين .. نقيب المنشدين ينشر صورة مع النائب محمد أبو العينين
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشيخ محمود التهامي بحفل إنشاد ديني في مكتبة الإسكندرية.. غدا

حقيقة تدهور الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامي

حسين فهمي والسقا وأشرف زكي يتلقون العزاء في وفاة محمود ياسين بمسجد الشرطة.. فيديووصور

ليلى علوي أول الحضور.. بدء عزاء محمود ياسين في الشيخ زايد.. صور

وصول شريف منير ومحمد الشرنوبي إلى عزاء الفنان الراحل محمود ياسين

وصول محمد رمضان إلى عزاء الفنان محمود ياسين

ترشيحاتنا

الثاني بنهاية نوفمبر| شركة فاركو المصرية تحصل على حق تصنيع لقاح كورونا.. فيديو

تعديلات في تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي بـ دوري أبطال إفريقيا

بعد محاولتها إنقاذه.. ثعبان بطول 3 أمتار يلتف حول ساق سيدة.. شاهد

المقاول الهارب يستفز مشاعر المصريين ويتطاول على الشهيد منسي

الزمالك تخلى عنه ولم يصب بـ كورونا.. معدة منتخب تونس تفضح المؤامرة على ساسي

نقل فرجاني ساسي إلى المستشفى بعد اشتباه في إصابته بـ كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسكين آلام المفاصل .. فوائد زيت الزنجبيل على الصحة والجسم

لكزس تطرح lexus RX بمحرك جبار يعمل بالبنزين والكهرباء.. صور

في عيد ميلادها الـ 17.. صور تكشف جمال وأنوثة ابنة رانيا يوسف